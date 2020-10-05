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Konya trafiğinde Covid-19 denetimleri

KONYA HABERLERİ  | 05.10.2020 16:59 | Son Güncelleme

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında trafik denetimleri devam ediyor.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Covid-19 tedbirleri kapsamında fazla yolcu denetimi yapıldı.

Konya trafiğinde Covid-19 denetimleri

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında trafik denetimleri devam ediyor.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Covid-19 tedbirleri kapsamında fazla yolcu denetimi yapıldı. Yapılan denetlemelerde 2 şehir içi minibüs sürücüsüne cezai işlem uygulanarak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırılıktan tutanak tanzim edildi. Radarla hız denetimi kapsamında da 190 araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek, toplam 169 bin 914 TL; kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonu ile konuşan ve trafik işaret ve levhalarına uymayan 650 araç sürücüsüne de 76 bin 652 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüleri üzerinde yapılan denetimlerde 160 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 74 sürücüye 82 bin 193 TL ceza kesildi, 34 araç ise trafikten men edildi.

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