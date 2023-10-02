YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Valiliği Konyaspor- Beşiktaş maçı sonrası açıklama yayımladı:

Konya Valiliği Konyaspor- Beşiktaş maçı sonrası açıklama yayımladı:

02.10.2023 07:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Valiliği, Konyaspor-Beşiktaş maçında bir polis memurunun taraftara silah çekildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Konyaspor maçı sonrası açıklama yaparak stadyum girişinde bir polis memurunun taraftarlara silah çektiğini ve şiddet uyguladığını duyurdu.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, "Milletçe birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde tek amacı Tümosan Konyaspor karşılaşmasında Futbol A Takımımıza destek vermek olan taraftarlarımıza stadyum girişinde bir polis memuru tarafından silah çekilmesi ve şiddet uygulanması kabul edilemez. Devletine, milletine, polisine, askerine her zaman sahip çıkan ve sahip çıkmaya devam edecek olan Beşiktaş taraftarları, silah çekilecek bir taraftar değildir. Emniyet güçlerinden bu konuda daha hassas ve anlayışlı olmalarını bekliyoruz ve bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Unutulmasın ki başta ülkemiz olmak üzere dünyanın her noktasında taraftarımızın yanındayız. Olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.

Konya Valiliği ise maçın ardından iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Tümosan Konyaspor ve Beşiktaş kulüpleri arasında oynanan futbol müsabakası öncesinde stadyum girişinde bir polis memurunun silah çekmesi iddiasına ilişkin araştırma/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alt geçidi su bastı, polis kontrollü geçişleri sağladıAlt geçidi su bastı, polis kontrollü geçişleri sağladı
Drift heyecanı kaza getirdi...Ölümden dönen genç kameradaDrift heyecanı kaza getirdi...Ölümden dönen genç kamerada
Van’da ev ve iş yerlerini su bastıVan’da ev ve iş yerlerini su bastı
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Konya

Konya Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:39
Öğle
12:45
İkindi
16:04
Akşam
18:40
Yatsı
19:55

Konya Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Pazartesi

Elçin eczanesi
Tuzlukcu
Yönet eczanesi
Sarayonu
Zeynep yilmaz eczanesi
Selcuklu
Taşkent eczanesi
Taskent
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Gülçin eczanesi
Halkapinar
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.