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  4. Konya Valiliğinden "ırkçı saldırı" şeklinde yansıtılan olaya ilişkin açıklama:

Konya Valiliğinden "ırkçı saldırı" şeklinde yansıtılan olaya ilişkin açıklama:

22.07.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Söz konusu olay adli bir olay olup, belirli çevrelerce etnik bir kavga şeklinde yansıtılmaya çalışmakta, bu yönde algı oluşturulmaktadır. Bu tür provokatif paylaşımlara ve haberlere itibar edilmemelidir"

Konya Valiliğince, bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde "Konya'da ırkçı saldırı" başlığıyla lanse edilen olayda, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meram ilçesinde yaşanan olayın, adli bir olay olduğu ve belirli çevrelerce etnik bir kavga şeklinde yansıtılmaya çalışıldığı vurgulandı.

"Bu tür provokatif paylaşımlara ve haberlere itibar edilmemelidir." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21.07.2021 tarihinde Konya Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde; 2012 yılından bu yana küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlarımızın hayvanlarının, bir başka mahallede ikamet eden vatandaşlarımıza ait tarlalara girmesi nedeniyle, iki mahalle sakinleri arasında tartışma çıkmış, tartışma büyüyerek silahlı, taşlı-sopalı kavgaya dönüşmüştür. Bölgeye gelen jandarma tarafından olayın yatıştırıldığı esnada, hayvan sahiplerinden Hakim Dal, kavga esnasında ateşli silahla yaralanmış ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde vefat etmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Olay, hayvanların mera ve tarlalara zarar vermesi üzerine çıkan husumetten kaynaklanmaktadır. Olayla ilgili çok yönlü adli soruşturma devam etmektedir. Söz konusu olay, adli bir olay olup, belirli çevrelerce etnik bir kavga şeklinde yansıtılmaya çalışmakta, bu yönde algı oluşturulmaktadır. Bu tür provokatif paylaşımlara ve haberlere itibar edilmemelidir."

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