Konya Valisi Toprak’tan veda mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya Valiliği görevinden Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Cüneyit Orhan Toprak veda mesajı yayımladı.

Vali Toprak, 5 Kasım 2018 tarihinde başladığı ve 1,5 seneyi aşkın bir süredir sürdürmekte olduğu Konya Valiliği görevinden, 9 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanması nedeniyle 15 Haziran 2020 tarihinde ayrılacağını belirtti. Toprak mesajında şunları kaydetti: “Konya’ya ayak bastığım ilk andan itibaren kalplerindeki sevgi ve muhabbetle bizleri bağırlarına basan değerli Konyalı hemşehrilerimden helallik ve dua diliyorum. Mülki İdare Amirliği mesleğine başladığım 1988 yılından bu güne kadar ‘Halka hizmet Hakka hizmettir’ düsturuyla mesai mefhumu gözetmeksizin insanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla, hak, hakkaniyet ve adalet prensiplerine uygun olarak, kişilerin menfaatlerinden ziyade kamu yararını ön planda tutan bir anlayışla, tüm hizmetlerin en verimli şekilde yerine getirilmesine özen gösterdim. Terörle ve suçlularla kararlılıkla mücadele ederken, kahraman şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere yetimlere, öksüzlere ve fakir vatandaşlarımıza devletimizin vefa, şefkat ve merhamet yüzünü göstermeye gayret ettim. Onurlu ve şerefli olduğu kadar büyük sorumluluklar ve zorlukları bünyesinde barındırdığının bilincinde olduğumuz bu makamda; Selçuklu Devletinin başkenti, medeniyetler diyarı, Hazreti Mevlana’nın şehri, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün merkezi Konya’ya ve siz değerli hemşehrilerime hizmet etme imkanı bulduğum için bahtiyarım. Bu duygu ve düşüncelerle; her türlü hizmetin en iyisine ve en güzeline layık kadirşinas Konyalı hemşehrilerime, birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma, meslek kuruluşlarımızın ve basınımızın çok değerli temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarının değerli mensuplarına, sevgili muhtarlarımıza, ilgi ve desteklerini her zaman gördüğümüz tüm milletvekillerimize arzı veda ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

