Konya ve Afyonkarahisar'da pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Konya ve Afyonkarahisar'da pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ikinci kez açıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "tam kapanma" sürecinde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesiyle Konya'daki esnaf, sabah tezgah kuracakları alanlara geldi.

Pazarcılar, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak tezgahlarını kurdu.

Vatandaşlar da tedbirler çerçevesinde alışverişlerini tamamlayıp kısa sürede pazardan ayrıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da 9 semtteki pazar yerinde esnaf tezgah açtı.

Pazar yerlerinde, 46 İl Salgın Denetim, 55 zabıta ile 17 polis ekibi denetim yaparak, vatandaşlara Kovid-19 kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, pazarlarda vatandaşların çoğunluğunun maske taktığı görüldü.

