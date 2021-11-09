Konya ve Afyonkarahisar'daki yüzey deformasyonları tehlike oluşturuyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, son yıllarda Konya ve Afyonkarahisar'da yıkıcı deprem olmaksızın meydana gelen yüzey deformasyonlarının yerleşim alanlarındaki binalar için tehlike oluşturduğu uyarısında bulundu.

Özkaymak, yaptığı yazılı açıklamada, dün Konya'da meydana gelen 5,1 büyüklüğünde sığ odaklı depremin Afyonkarahisar ve bölgedeki yerleşim alanlarında alüvyon zeminler üzerinde orta şiddetli hissedildiğini belirtti.

Depremin Kuzeydoğu ve Güneybatı uzanımlı bir faydan kaynaklandığını aktaran Özkaymak, şunları kaydetti:

"Türkiye diri fay haritasında depremin kaynak fayı yer almamaktadır. Kandilli Rasathanesi’ne göre, bölgede ilk 12 saat içerisinde büyüklükleri 0,7 ile 4,0 arasında değişen yaklaşık 50 artçı deprem kaydedilmiştir. Ana şoktan 1 saat 46 dakika sonra Afyonkarahisar yerleşim alanının yaklaşık 6 kilometre güneybatısında yer alan Sülün beldesinde de 3,1 büyüklüğünde sığ odaklı bir deprem daha meydana gelmiştir. Kentte şiddetli hissedilen bu deprem Afyonkarahisar ile Çay ilçesi arasında uzanan yaklaşık doğu-batı uzanımlı Işıklar fay zonunun batı bölümünde yer alan normal fay üzerindeki kırılma sonucu meydana gelmiştir."

Özkaymak, AKÜ Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Diri Fay Araştırma Grubunun, Afyonkarahisar-Akşehir grabenini jeolojik, jeodezik ve feofizik yöntemler ile uzun yıllardır takip ettiğini kaydetti.

Son yüzyılda yıkıcı bir deprem üretmeyen Çay ile Afyonkarahisar arasında yer alan Işıklar fay zonunun batı bölümün Konya depremi sonrası tetiklendiğini savunan Özkaymak, şöyle devam etti:

"Özellikle Karaarslan köyü ile Kocatepe beldesi (Büyükkalecik) arasındaki fay parçaları son yıllarda sismik olarak hareketlenmeye başlamıştır. Bununla beraber grabenin doğu bölümünde yer alan Tuzlukçu ile Yunak arası da son zamanlarda sismik açıdan hareketli alanlardır. Son yıllarda bölgede meydana gelen depremler, Afyonkarahisar ile Konya arasındaki bölgede çok yönlü genişlemeli bir tektonizma ile kontrol edilen çok sayıda diri fayın yer aldığına işaret etmektedir. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ile Konya'nın Tuzlukçu ilçelerindeki yerleşim alanlarında Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı altından geçen asismik (yıkıcı deprem oluşmaksızın) yüzey deformasyonları meydana gelmiş ve gelmeye devam etmektedir."

Özkaymak, son yıllarda bölgedeki yeraltı su seviyesinin düşmesine bağlı oturmalardan kaynaklanan yüzey yarıkları üzerinde yer alan binalar için orta şiddetli depremlerin tehlike oluşturduğunu ve önlem alınması gerektiğini ifade etti.



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