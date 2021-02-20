Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki cadde ile meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Dün saat 21.00 itibarıyla başlayan ve 22 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek kısıtlama kapsamında vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadı.

Konya'da Ankara Caddesi, Zafer ve Mevlana meydanları gibi kentin işlek bölgelerinde insan ve araç hareketliliği çok düşük seviyede kaldı.

Vatandaşların, erken saatlerde yalnızca market ihtiyacını gidermek için dışarı çıktığı görüldü.

Polis ekipleri de kentin çeşitli noktalardaki denetimlerini sürdürüyor.

- Karaman

Karaman'da, Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri, belli noktalarda uygulama yaparken, vatandaşların yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gitmesine izin veriliyor.

- Aksaray

Aksaray'da kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddeleri boş kaldı.