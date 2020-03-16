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Konya ve Diyarbakır’dan Açıköğretim Sistemi’ne destek

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Türkiye’de ve dünyada açık ve uzaktan öğretimin öncü kuruluşlarından biri olan Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Sistemi Konya Selçuklu Bürosu ve Diyarbakır Dicle Bürosu, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Konya ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlıkları tarafından dezenfekte edildi.Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Türkiye’de ve dünyada açık ve uzaktan öğretimin öncü kuruluşlarından biri olan Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Sistemi Konya Selçuklu Bürosu ve Diyarbakır Dicle Bürosu, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Konya ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlıkları tarafından dezenfekte edildi.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da Anadolu Üniversitesi’ni şehirlerinin bir parçası olarak gören Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu’na anlamlı desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin tüm şehirlerdeki büroları, alınan tedbirler çerçevesinde öğrencilere hizmet vermeye devam ederken, Selçuklu Bürosu ve Dicle Bürosu’nun Belediye Başkanlıkları tarafından dezenfekte edilmesi, koronavirüs ile mücadele açısından önem arz etmesinin yanı sıra, açık ve uzaktan öğretimin gerekliliğinin tüm dünyada daha iyi anlaşıldığı günümüzde, Türkiye’nin bir değeri olan Açıköğretim Sistemi’ne verilen önemi gösterdi.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararları doğrultusunda Türkiye’de bulunan üniversitelerin 16 Mart Pazartesi gününden itibaren tatil edilmesi üzerine Anadolu Üniversitesi ilk andan itibaren almış olduğu tedbirlere ek olarak tatil kararını öğrencilerine duyurmuş, ayrıca Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kampüs içindeki; kütüphane, öğrenci kulüpleri, kantin ve benzeri öğrenci toplu kullanım alanlarının üç hafta boyunca, sağlık uygulamaları tedbirleri gereği, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren kapalı tutulup dezenfekte işlemleri yapılacağını açıklamıştı.

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