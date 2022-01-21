Konya ve Karaman'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Konya ve Karaman'da yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların Konya ve Karaman'ın güney ve batısı ile Antalya'yı Konya'ya, Karaman'ı Mersin'e bağlayan kara yolu ve geçitlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi, çığ, yağış anında kuvvetli rüzgar ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

