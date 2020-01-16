Konya, yüksek katma değerli üretime odaklanıyor

Konya’da gerçekleştirilen KOBİ’lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finansal Olanaklar panelinde Konya’nın yüksek katma değerli üretime odaklandığının mesajı verildi.

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya Ticaret Odasının (KTO) desteklediği Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından düzenlenen ’KOBİ’lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finansal Olanaklar’ paneli gerçekleştirildi. Panelde konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın yüksek katma değerli üretime odaklanan yeni bir sıçramanın eşiğinde olduğunu söyleyerek, Konya ile iş yapanın her zaman kazanacağı mesajını verdi.

“Türkiye’de çok özel bir örnek”

Konya Sanayi Odası konferans salonunda yapılan ve KOBİ’lere verilen desteklerin anlatıldığı toplantının açılışında konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın Türk sanayisine lokomotiflik yapan şehirlerden biri olduğunu, 2 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirildiğini vurguladı. Konya’nın yüksek katma değerli üretime odaklanan, yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu aktaran Kütükcü, "Konyalı sanayicilerimizin 50 yıllık sanayi mücadelesi artık Konya’yı daha stratejik bir geleceğe taşıyor. 24 Konyalı girişimcimizle Aselsan, Konya’da Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikasını kuruyor. Şu anda arazide çalışmalar devam ediyor. Bu süreç devam ederken, şehrimizin nitelikli üretim kapasitesini artıracak yeni bir gelişme daha yaşadık. Aselsan yatırımının da bulunduğu 1 milyon 581 bin metrekarelik alan Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edildi. Burada da yüksek teknoloji üreten yatırımlar hayata geçecek. Konya Organize Sanayi Bölgemizin 5. kısım genişleme bölgesinde son bir yılda yaptığımız 102 tahsisin 3’te birinin inşaat faaliyetine başlamış olması da, Türkiye’de çok özel bir örnek” dedi.

Konuşmasında model fabrikaya da değinen Kütükcü, model fabrikanın çalışmalarının Konya Ticaret Odasının yürütücülüğünde, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesinin ortak projesi olarak devam ettiğini kaydetti.

Daha sonra konuşan TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin ise, vakıflarının KOBİ’lerin sorunlarının çözümü için kurulduğunu, bu bağlamda KOBİ’lerin desteklenmesine büyük önem verdiklerini, ülkenin birçok yerinde KOBİ’ler ile bir araya gelerek toplantılar organize ettiklerini söyledi. KOBİ’lerin her sorununu dert edindiklerini bunlara çözüm bulabilmek için de KOBİ Akademi uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade eden Kuleyin, burada işletmelere dış ticaret, uygulamalı girişimcilik eğitimleri verdiklerini bildirdi. Türkiye’nin yerli üretim ile uluslararası pazarlarda çok önemli bir konumda yer alacağına inandığını aktaran Kuleyin, devlet desteklerinin de bu anlamda büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.