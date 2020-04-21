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Konyaaltı al bayrakla donatılacak

ANTALYA HABERLERİ  | 21.04.2020 12:39 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Konyaaltılı vatandaşlara balkonlarını bayraklarla donatması için 35 bin adet bayrak dağıttı.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl sokaklarda vatandaşlarla birlikte kutlanamayacak.

Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Konyaaltılı vatandaşlara balkonlarını bayraklarla donatması için 35 bin adet bayrak dağıttı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl sokaklarda vatandaşlarla birlikte kutlanamayacak. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltılı vatandaşlara balkonların süslenmesi ve Türk bayraklarıyla donatılması çağrısı yaptı. Bu kapsamda Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, 35 bin Türk Bayrağı dağıtımı yapmak için sokaklara çıktı. Sitelere, cadde ve sokaklarda vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Vatandaşlar, Başkan Semih Esen’e bayrak dağıtımı için teşekkür etti.
Başkan Semih Esen, bu yıl 23 Nisan’ı büyük bir coşku içinde kutlamak istediklerini ancak, korona virüs salgını nedeniyle çocuklarını bayramlarını dışarıda kutlayamayacak olmasından büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Başkan Esen, “Çocuklarımız kendileri için en özel bayramlarını biraz buruk kutlayacaklar. Biz de bu durumda bayramı evlerimizin balkonlarında kutlayacağız. Balkonlarımızı süsleyelim ve Türk bayraklarıyla donatalım. Konyaaltı Belediyesi olarak caddelerimizi ve kurum binalarımızı bayraklarla süsledik. Tüm halkımızdan ricamız evlerine bayraklarını assın. Önemli olan bu günleri sağlıklı bir şekilde atlatmaktır. Güzel günler yakındır. TBMM’nin 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi.

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