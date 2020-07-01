Konyaaltı Belediyesi esnaftan 3 ay kira almayacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandeminin yoğun olduğu dönemde kapalı olan belediye kiracısı konumdaki esnaftan, meclis kararıyla üç ay kira ücreti almayacaklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in başkanlığında gerçekleştirildi. 11 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda esnafa da müjde çıktı. Geçtiğimiz günlerde esnaf temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Semih Esen, pandeminin yoğun şekilde geçtiği dönemde işyerlerini kapalı tutan belediye kiracılarının kira ücretlerini almayabileceklerinin de işaretini vermişti. Konuyu Konyaaltı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında gündeme alan Esen, toplantıya ara vererek komisyon üyelerinin ilgili gündem maddesini görüşmesini istedi.

"Esnaf dört gözle bekliyordu"

Plan bütçe, hukuk ve turizm komisyonları üyelerinin aldığı karar doğrultusunda esnafa müjde veren Esen, 16 Mart 2020 tarihi itibariyle belediye kiracısı olan ve bu süre boyunca kapalı kalan işletmelerden üç aylık kira ücretlerinin alınmayacağını söyledi. Esen, bu dönemde kısmi olarak faaliyetine devam eden işletmelerin kira ücretlerini ise gecikme faizi uygulamaksızın üç ay erteleyeceklerini bildirdi. Başkan Esen, “Pandemi nedeniyle 16 Mart 2020 tarihi itibariyle faaliyetleri tamamen durdurulan işletmelerin üç aylık kira ücretini tahakkuk etmemeyi, tamamen kapatılmasa bile faaliyetleri sınırlandırılan işletmelerin ise kira ücretlerinin gecikme faizi uygulanmaksızın üç ay ertelenmesini, meclisimizde oy birliğiyle karara bağladık. Bu karar esnafımızın dört gözle beklediği bir karardı. Pandemi süresince her zaman esnafımıza destek olduk. Bugün de belediyemizin kiracısı esnafımızın kira ödemelerini ilgilendiren konu için esnafımızın lehine hep birlikte el kaldırdık. Esnafımız adına meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Aldığımız kararın da esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.