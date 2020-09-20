Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol takımı tempo yükseltti

Bu yıl Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele edecek Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin yeni takımı Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, antrenmanlarını Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu’nda sürdürüyor. Takımın Baş antrenörü Birol Ünsal kontrolünde gerçekleştirilen antrenmanda tempo yükseliyor. Takım, ligin başlamasına kısa bir süre kalması nedeniyle günde tek idmanla hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Baş antrenör Birol Ünsal, 2020-2021 sezonunun tüm takımlara sağlık, sakatlık yaşanmadan ve başarılı bir sezon olması temennisinde bulundu. Ünsal, “Konyaaltı Belediyesi olarak yeni bir takımız. Çok kısa sürede takım kurup, oyuncu transferi yaptık. Konyaaltı Belediyesi’nin tarihinde ilk kadın takımını oluşturduk, bu takımın amacı Süper Lig’de üst sıralarda oynayan bir takım olmak. Türk hentboluna yeni sporcular yetiştirmek istiyoruz. Antalya’yı, Konyaaltı’nı en iyi şekilde tanıtabilmek istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takımın kurulmasındaki en büyük amacımız Antalya’nın genç sporcularını, gelecek vaat eden sporculara sahip çıkmak. Yıldız, küçük milli takımın altyapısının 3’te 1’ine yakını bu sporculardan oluşuyor. Konyaaltı Belediyesi ile onların önü açıldı. Konyaaltı Belediyesi, Kadın Hentbol Takımı kurarak en doğru hamleyi yaptı” dedi.

Antrenör Birol Ünsal, sezonun ilk maçında iki Antalya takımının karşı karşıya geleceğini belirterek, “İlk maçımızı Muratpaşa Belediyesi ile oynayacağız. Güzel ve keyifli bir maç olacağına inanıyorum. Her iki takımada başarılar dilerim. Biz de elimizden geleni yaparak, hentbol ligine renk katacağız” diye konuştu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise ligin yeni takımı olmalarına rağmen iyi bir kadro kurduklarına dikkat çekerek, “Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımımız ilk yılında ligin önemli takımlarından biri olduğunu gösterecek. Genç ve gelecek vaat eden bir kadromuz var. Şehrimizden genç ve yetenekli sporcular Türk sporunu kazandırmak istiyoruz. Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

