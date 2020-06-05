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Konyaaltı Belediyesi Kreşi öğretmenleri izole sürecinde

ANTALYA HABERLERİ  | 05.06.2020 10:17 | Son Güncelleme

Kreşlerin ülke genelinde 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle yeniden faaliyete açıldığını hatırlatan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak fiziki tedbirlerle birlikte öğretmenleri de 14 gün süreli izolasyon altında tutmayı uygun gördüklerini, bu sürenin sonunda kreşleri hizmete açacaklarını söyledi.Yayımlanan genelgeyle kreşlerin 1 Haziran itibariyle yeniden faaliyete açılacağının duyurulması üzerine Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde hizmet veren kreşlerde gerekli fiziki tüm tedbirleri aldı.

Kreşlerin ülke genelinde 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle yeniden faaliyete açıldığını hatırlatan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak fiziki tedbirlerle birlikte öğretmenleri de 14 gün süreli izolasyon altında tutmayı uygun gördüklerini, bu sürenin sonunda kreşleri hizmete açacaklarını söyledi.
Yayımlanan genelgeyle kreşlerin 1 Haziran itibariyle yeniden faaliyete açılacağının duyurulması üzerine Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde hizmet veren kreşlerde gerekli fiziki tüm tedbirleri aldı. Alınan bu tedbirleri yerinde incelemek isteyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Uncalı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevini ziyaret etti. Sınıfları tek tek gezen, dezenfektasyon işlemi ve alınan diğer tedbirleri yerinde inceleyen Semih Esen, “Buna göre çocuklarımız en fazla 6 kişilik sınıflarda eğitim görecek. Yemekhaneye kendi grupları ile gidecek, aynı masada oturmaları halinde aralarında en az 1 metre mesafe olacak. Uyku saatinde kampet veya yataklarının arasında da yine en az 1 metre mesafe bırakılacak. Özellikle eller ile sık dokunulan kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi yüzeylerin ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılacak. Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenecek. Hijyen ve el yıkama algısı için görsel materyaller kullanılacak. Odalar 40 dakikada bir havalandırılacak” dedi.

"Öğretmenlerimiz izolasyon sürecinde"
Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşlerinde alınan fiziki tedbirlerin ötesinde farklı uygulamalar da yaptıklarını ifade eden Başkan Semih Esen, “1 Haziran itibariyle normalleşme süreci kapsamında kreşlerin de açılmasına karar verildi ve birçok kreşte ülke genelinde hizmete açıldı. Biz de Belediye kreşlerimizde bu kapsamda hazırlıklarımızı yaptık. Bu hazırlıkların dışında da bazı uygulamaları hayata geçirdik. Bilindiği üzere 1 Haziran itibariyle göreve başlayacak olan kreş öğretmenlerimiz de herkes gibi sosyal hayatın içindeydiler. Fakat okullar açıldıktan sonra çocuklarımızın başında olacak ve çok önemli bir görev yapacaklar. Dolaysıyla biz öğretmenlerimizin 14 günlük karantina sürecini yaşayıp, sosyal izolasyonu yapıp, ondan sonra göreve gelmelerinin daha doğru olacağını düşündük. Şuan öğretmenlerimiz evlerinde, tamamen dış dünyayla bağlantıları kesilmiş şekilde izolasyon sürecini yaşamaktalar. Bu sürecin sonunda da eğer bir sağlık problemi yaşamadılarsa 15 Haziran Pazartesi günü açılacak kreşlerimizde görevlerine başlayacaklar" diye konuştu.

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Sabah
05:31
Öğle
13:01
İkindi
16:51
Akşam
20:20
Yatsı
21:56

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Muratpasa
Bayındır Eczanesi
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Gerçek Eczanesi
Muratpasa
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Kızıltoprak Eczanesi
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Muz Eczanesi
Muratpasa
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