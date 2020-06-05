Konyaaltı Belediyesi Kreşi öğretmenleri izole sürecinde

Kreşlerin ülke genelinde 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle yeniden faaliyete açıldığını hatırlatan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak fiziki tedbirlerle birlikte öğretmenleri de 14 gün süreli izolasyon altında tutmayı uygun gördüklerini, bu sürenin sonunda kreşleri hizmete açacaklarını söyledi.

Yayımlanan genelgeyle kreşlerin 1 Haziran itibariyle yeniden faaliyete açılacağının duyurulması üzerine Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde hizmet veren kreşlerde gerekli fiziki tüm tedbirleri aldı. Alınan bu tedbirleri yerinde incelemek isteyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Uncalı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevini ziyaret etti. Sınıfları tek tek gezen, dezenfektasyon işlemi ve alınan diğer tedbirleri yerinde inceleyen Semih Esen, “Buna göre çocuklarımız en fazla 6 kişilik sınıflarda eğitim görecek. Yemekhaneye kendi grupları ile gidecek, aynı masada oturmaları halinde aralarında en az 1 metre mesafe olacak. Uyku saatinde kampet veya yataklarının arasında da yine en az 1 metre mesafe bırakılacak. Özellikle eller ile sık dokunulan kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi yüzeylerin ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılacak. Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenecek. Hijyen ve el yıkama algısı için görsel materyaller kullanılacak. Odalar 40 dakikada bir havalandırılacak” dedi.