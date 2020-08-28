YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Konyaaltı Belediyesi Kreşi’nde ‘Zafer Bayramı’ coşkusu

Konyaaltı Belediyesi Kreşi’nde ‘Zafer Bayramı’ coşkusu

ANTALYA HABERLERİ  | 28.08.2020 13:09 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi Gürsu Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı.Konyaaltı Belediyesi Gürsu Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun, işgalci Yunan kuvvetlerine karşı büyük bir zafer elde ettiği Büyük Taarruz’un 98’inci yıldönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlandı.Minik öğrenciler, hazırladıkları şiirleri büyük bir heyecanla okudu.

Konyaaltı Belediyesi Gürsu Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı.
Konyaaltı Belediyesi Gürsu Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun, işgalci Yunan kuvvetlerine karşı büyük bir zafer elde ettiği Büyük Taarruz’un 98’inci yıldönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlandı.
Minik öğrenciler, hazırladıkları şiirleri büyük bir heyecanla okudu. Şiirlerin ardından yine minik öğrencilerden oluşan koro, ellerindeki Türk bayrakları ile 10. Yıl Marşı başta olmak üzere birçok marşı seslendirdi. Minik öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgilerini özenle hazırladıkları gösterilerle sundu.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milleti için çok önemli milli bir bayram. Bu bayramı çocuklarımızla birlikte büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Çocuklarımızın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatanını seven bireyler olarak yetişmeleri bizim için çok önemli” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Niğde Belediye Başkanı Özdemir:
Niğde Belediye Başkanı Özdemir:
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:18
Öğle
13:04
İkindi
16:43
Akşam
19:39
Yatsı
20:58

Antalya Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Bengi Eczanesi
Muratpasa
Dinçerler Eczanesi
Muratpasa
Gürel Eczanesi
Muratpasa
Okudan Eczanesi
Muratpasa
Özgür Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Bilge Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Konyaaltı Belediyesinden, kırsal mahallere yol çalışması
Konyaaltı Belediyesinden, kırsal mahallere yol çalışması
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı
Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.