YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nden üniversiteye

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nden üniversiteye

ANTALYA HABERLERİ  | 29.09.2020 13:08 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nin 10 öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazandı.

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nin 10 öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, üniversitenin 21 kişilik kontenjanının yarısını Müzik Akademisi’nin öğrencilerinin oluşturduğunu açıkladı.
Bünyesinde yetiştirdiği öğrencilerden oluşan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve Çok Sesli Çocuk Korosu ile birçok başarılı konsere imza atan Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, aynı zamanda yetenek sınavlarına da öğrenci hazırlıyor. Bu kapsamda Müzik Akademisi çatısı altında eğitim gören 4 öğrenciden 3’ü Güzel Sanatlar Lisesi Yetenek Sınavı’nı kazandı. Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi bu başarısını, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavına da taşıdı.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sınavda başarı elde eden öğrencileri, kurs aldıkları merkezde ziyaret ederek tebrik etti. Başkan Semih Esen, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazanan 21 isimden 10’unun Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi öğrencisi olduğunu açıklayarak, sonucun kendilerini gururlandırdığını söyledi. Esen, “Bazı belediyeler gibi müzik kursu açmak yerine farklı bir çalışma yapmak istedik Bu bakış açısıyla Müzik Akademisi’ni kurduk. Müziği çeşitlendirerek, kursiyerlerimizin hayatlarına sığdıralım, onlara başarılar yaşatalım istedik. Ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Müzik Akademimizin çalışmaları sonrasında birçok çocuğumuzun konservatuvarı gitmesi, bizim doğru bir çalışma yaptığımızın göstergesi oldu” dedi.
Ailelerin imkanları ne olursa olsun çocukların mutlu olmasını istediklerini ve bu yönde çalıştıklarını dile getiren Esen, mutluluğun yollarından birinin de iyi eğitimden geçtiğini kaydetti. Esen, “Akademide çocuklarımız akranlarıyla bir amaca ulaşmak için çalışmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Müzik aracılığıyla, buradaki paylaşımları aracılığıyla çocukların karakterlerinin oluşmasında güzel taşlar yerleştirmeyi umuyoruz. Dileğimiz dünyadaki çocukların tamamının mutlu olmasıdır” diye konuştu.
Başkan Esen, konuşmasından sonra yetenek sınavlarını kazanan öğrencilere başarı belgelerini ve hediyelerini verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatay’da İtfaiye Haftası’nda kortejli kutlama
Hatay’da İtfaiye Haftası’nda kortejli kutlama

Antalya Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:25
Sabah
06:44
Öğle
12:53
İkindi
16:14
Akşam
18:51
Yatsı
20:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Ananas Eczanesi
Muratpasa
Aslıhan Eczanesi
Muratpasa
Eliz Eczanesi
Muratpasa
Ilgın Eczanesi
Muratpasa
Lotus Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Korkuteli’de jandarma korona virüs denetimi
Korkuteli’de jandarma korona virüs denetimi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Antalya’da karada, denizde ve havada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Antalya’da karada, denizde ve havada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
All-star Maçı Yabancıların
All-star Maçı Yabancıların
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.