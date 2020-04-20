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Konyaaltı Belediyesi’nden 20 yaş altı gence doğum günü sürprizi

ANTALYA HABERLERİ  | 20.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bir süredir evlerinden çıkamayan çocuklar, yaş günü gibi özel günlerini de çaresiz evlerinde, arkadaşlarından uzak kutlamak durumunda kalıyor.

20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bir süredir evlerinden çıkamayan çocuklar, yaş günü gibi özel günlerini de çaresiz evlerinde, arkadaşlarından uzak kutlamak durumunda kalıyor. Konyaaltı Belediyesi ise çocukları özel günlerinde yalnız bırakmıyor, çat kapı ziyaretlerle onlara sürpriz yapıyor.
Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri de 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı. Bu yasak nedeniyle bir süredir evden dışarı çıkamayan çocuklar, yaş günü gibi özel günlerini de çaresiz evlerinde kutluyorlar. Konyaaltı’nın Uluç Mahallesinde ikamet eden Rüveyda Demiralp, oğlu Tarık Demiralp’in 17’nci yaş günü için Konyaaltı Belediyesi’nden bir talepte bulundu. Sosyal medya hesaplarından oğlunun yaş günü için bir sürpriz isteyen Demiralp ailesine, Konyaaltı Belediyesi tepkisiz kalmadı.

"Hiç beklemiyordum"
20 yaş altına uygulanan yasak nedeniyle uzun bir süredir evden dışarı çıkamadığını dile getiren Tarık Demiralp, “Bu gün 17 yaşıma giriyorum. Malum yasaklar nedeniyle bu yaş günüme arkadaşlarımı çağıramadım. Tüm gün modum çok düşüktü. Ta ki Konyaaltı Belediyesi’nin bana yaptığı bu yaş günü sürprizine kadar. Hiç beklemiyordum. İnanın çok mutlu oldum” dedi.
Rüveyda Demiralp ise oğlu Tarık Demiralp’e yaş günü sürprizi yapan ve kitap hediye eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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