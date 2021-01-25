YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Konyaaltı Belediyesi’nden ‘Çakırlar’a yeni hizmet binası

Konyaaltı Belediyesi’nden ‘Çakırlar’a yeni hizmet binası

25.01.2021 13:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaaltı Belediyesi, muhtarların talep ve ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözüm üretmek adına yeni hizmet binasının startını verdi.

Konyaaltı Belediyesi, muhtarların talep ve ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözüm üretmek adına yeni hizmet binasının startını verdi. Çakırlar Mahallesi’nde yapımına başlanan hizmet binasının 3 ay gibi kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.
Konyaaltı Belediyesi, kırsalda daha etkin işler yürütülebilmesi adına yeni hizmet binasının startını verdi. Çakırlar Mahallesi’nde mülkiyeti belediyeye ait olan 650 metrekare alan üzerinde inşasına başlanan hizmet binası 600 metreküp 2 adet kapalı ve bin 200 metreküp 1 açık depo ile 1 büro ve 1 güvenlik kulübesinden oluşuyor.

“Bu proje muhtarlarımız için”
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü aracılığıyla elektrik kontağı veya tüp patlaması sonucu çıkan yangın nedeniyle her şeyini kaybetmiş birçok aileye yardım eli uzattıklarını; bununla birlikte başta okul olmak üzere onlarca kamu kurum ve kuruluşa bakım-onarım desteği verdiklerini dile getirdi. Başkan Esen, bu hizmetleri özellikle kırsalda daha etkin yürütebilmek adına yeni bir proje başlattıklarını söyledi. Bu proje kapsamında Çakırlar Mahallesi’nde yeni bir hizmet binası yapımına başladıklarını ifade eden Başkan Semih Esen, “Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve 24 kişiden oluşan acil müdahale ekibimizi buraya konuşlandırılacağız. Bu yeni hizmet binası ile özellikle kırsal mahallelerde hizmet veren muhtarların talep ve ihtiyaçlarını yerinde, hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız” dedi.
Yeni hizmet binasının 3 ay gibi kısa süre içinde tamamlanıp hizmete açılacağının da altını çizen Başkan Esen, projenin şimdiden tüm bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

Antalya Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:35
Sabah
07:58
Öğle
13:15
İkindi
15:58
Akşam
18:21
Yatsı
19:39

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Dora Eczanesi
Muratpasa
Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Gököz Eczanesi
Muratpasa
Nail Eczanesi
Muratpasa
Pamuk Şeker Eczanesi
Muratpasa
Babacan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Antalya'da gaziyi darbettiği öne sürülen baba ile oğlunun tutuklanmamasına tepki

Antalya'da gaziyi darbettiği öne sürülen baba ile oğlunun tutuklanmamasına tepki

Peynir atölyesi 50 bin kişiye ulaştı

Peynir atölyesi 50 bin kişiye ulaştı

Antalya'daki sanayiciler, 2020'de elektrik tüketiminde rekor kırdı

Antalya'daki sanayiciler, 2020'de elektrik tüketiminde rekor kırdı

Manavgat’ta 6 mahallede ek kanalizasyon hattı yapıldı

Manavgat’ta 6 mahallede ek kanalizasyon hattı yapıldı

Başkan Sözen yapımı devam eden kreşleri inceledi

Başkan Sözen yapımı devam eden kreşleri inceledi

Doğan Hızlan Kütüphanesi’nde korona tedbirli güvenli hizmet

Doğan Hızlan Kütüphanesi’nde korona tedbirli güvenli hizmet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.