YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Konyaaltı Belediyesinden, kırsal mahallere yol çalışması

Konyaaltı Belediyesinden, kırsal mahallere yol çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 20.08.2020 11:37 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi, kış aylarında ulaşımda sorun yaşanmaması için Kır, Bahtılı ve Doyran mahallelerini birbirine bağlayan Setbaşı Caddesi’nde sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi.Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Kır, Bahtılı ve Doyran mahallelerini birbirine bağlayan 4 kilometrelik yolda sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi, kış aylarında ulaşımda sorun yaşanmaması için Kır, Bahtılı ve Doyran mahallelerini birbirine bağlayan Setbaşı Caddesi’nde sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi.
Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Kır, Bahtılı ve Doyran mahallelerini birbirine bağlayan 4 kilometrelik yolda sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi. Önceki günlerde zemin düzenleme çalışmaları başlayan yolda asfalt döküm işleminde de sona gelindi. Üç mahalleyi birbirine bağlayan yol aynı zamanda Atatürk Caddesi’ne de bağlanıyor. Kış aylarında özellikle ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan bölge halkı, kısa süre içinde yenilenen yolda daha sağlıklı bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.
“Hedefimiz kalıcı çözümler”
Göreve geldiği ilk günden bu yana kırsal mahallelerin kış aylarında yaşadıkları ulaşım sorununu çözmek için durmadan çalıştıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Kent merkezini kırsal mahallelerimize bağlayan yollarda daha sağlıklı ve kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Pandemiden önce ilçe merkezine uzak olan mahallelerimizi sık sık ziyaret ediyordum. Tabi bu ziyaretler sırasında mahallelerimizdeki eksiklikleri de tespit etme şansı yakaladık. O dönemden beri mahallelerimizde eksik gördüğümüz tüm temel hizmetleri hızla yerine getiriyoruz. Elbette merkez mahallelerimiz ile kırsal mahallelerimizin birbirinden ayrışan ihtiyaçları var. Ama temel hizmetler noktasında hiçbir ayrım yapmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Muhtardan teşekkür
Konyaaltı Belediyesi’nin mahallelerinde yaptığı çalışmalardan son derece memnun olduklarını ifade eden Kır Mahalle Muhtarı Zeki Ögke, “ Doyran Kır Mahallelerimizde yapmış olduğu hizmetten dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür ederiz” dedi.
Başkan Esen’in kırsal mahallelerin ihtiyaçlarıyla her zaman ilgilendiğini belirten Muhtar Ögke, Esen’e çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Kayserispor Anthony’i kiralık gönderdi
Kayserispor Anthony’i kiralık gönderdi
Çamlık nefes aldı
Çamlık nefes aldı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Maltepe’de restoran ve özel eğitim merkezinde korona virüs denetimi
Maltepe’de restoran ve özel eğitim merkezinde korona virüs denetimi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı

Antalya Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:45
Sabah
06:12
Öğle
13:06
İkindi
16:48
Akşam
19:50
Yatsı
21:11

Antalya Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Ake Eczanesi
Muratpasa
Bahar Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
Muratpasa
Keskin Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Olgan Eczanesi
Muratpasa
Babacan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı
Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı
Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.