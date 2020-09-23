Konyaaltı Belediyesi’nden öğrencilere kırtasiye yardımı

Konyaaltı Belediyesi, ihtiyaç sahibi 125 öğrencinin bir yıllık kırtasiye ihtiyacını karşıladı.

Konyaaltı Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında da öğrencilere kırtasiye yardımı yapıyor. Yeni eğitim yılının ilk günü okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine 6 bin maske ve hijyen kiti dağıtan Konyaaltı Belediyesi, eğitime olan desteğini kırtasiye yardımlarıyla sürdürüyor. İlçe genelinde 15 farklı mahallede muhtarlar işbirliğiyle belirlenen ihtiyaç sahibi 125 ilkokul öğrencisine kırtasiye yardımı yapıldı.

125 öğrenciye 1 yıllık kırtasiye yardımı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yeni eğitim öğretim yılının ilk günü ilçe genelinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan 6 bin öğrenciye, özel boyda maske ve hijyen kiti dağıttıklarını söyledi. Şimdi de muhtarlarla işbirliği içinde ihtiyaç sahibi ailelere, ilkokul çağındaki çocukları için kırtasiye yardımı yaptıklarını dile getiren Esen, “Toplam 125 öğrenciye dağıtılan kırtasiye yardım paketinin içerisinde çantadan deftere, kalemden silgiye kadar bir yıl boyunca kullanabilecekleri birçok eğitim araç gereci yer alıyor. Bu yardımların kurum ve kuruluşlar için esasında küçük ama o aileler değerli olduğunun farkındayız. Bu nedenle çocuklarımızın rahat ve güzel eğitim alabilmeleri için elimizi taşın altına koymaya ve yük almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öğrencilere dağıtılan kırtasiye yardım paketi içerisinde okul çantası, beslenme çantası, suluk, kalemlik, güzel yazı defteri, resim defteri, flüt, kalemtıraş, silgi, sulu boya seti, kuru boya seti, kalem, ataç, bant gibi okul malzemeleri bulunuyor.

