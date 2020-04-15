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Konyaaltı Belediyesinden pazarlara sokağa çıkma yasağı düzenlemesi

ANTALYA HABERLERİ  | 15.04.2020 14:23 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi, hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazarlarda oluşabilecek yoğunluğu önlemek adına 17 Nisan Cuma günü iki pazarın kurulmasına karar verdi.Konyaaltı Belediyesi, ülke genelinde 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle tedbirlerini alıyor.

Konyaaltı Belediyesinden pazarlara sokağa çıkma yasağı düzenlemesi

Konyaaltı Belediyesi, hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazarlarda oluşabilecek yoğunluğu önlemek adına 17 Nisan Cuma günü iki pazarın kurulmasına karar verdi.
Konyaaltı Belediyesi, ülke genelinde 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle tedbirlerini alıyor. Bu kapsamda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması noktasında, pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle önlemler arttırıldı. Konyaaltı’nda haftanın her günü tek noktada pazar kurulurken, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 17 Nisan Cuma günü kurulacak pazar sayısı ikiye çıkartıldı. Pazar günleri Pınarbaşı Mahallesinde kurulan pazar pazarı, bu hafta cuma günü kurulacak. Yine Altınkum Mahallesinde her hafta kurulan cuma pazarı vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Gürsu Mahallesinde cumartesi günleri açılan pazar ise 20 Nisan Pazartesi günü açılacak. Böylelikle vatandaşlar ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek ve olası bir yoğunluk önlenecek.
"Yoğunluk önlenecek"
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazarlarda bir takım düzenlemeler yaptıklarını söyledi.
Başkan Semih Esen, “Pazar günü Pınarbaşı Mahallemizde kurulan pazarımız yine aynı yerinde bu hafta cuma günü kurulacak. cuma günleri kurulan Altınkum Mahallemizdeki pazar ile iki ayrı yerde pazar kurulmuş olacak. Tek pazar kurulursa iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle bir pazarda yoğunluk olabilecekti. Bu yoğunluğu ikiye bölerek, iki ayrı pazar kurulmasına karar verdik. 17 Nisan Cuma günü iki pazarımız halkımıza hizmet verecek” dedi.

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