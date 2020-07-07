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Konyaaltı Belediyesinden, sokak hayvanları için su ve mama çağrısı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.07.2020 10:46 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesinde görevli veteriner hekimler, artan sıcaklarda sokak hayvanları için ev ve iş yerlerinin önüne bir kap mama ve su bırakmanın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.Artan sıcaklar nedeniyle sokak hayvanlarının daha savunmasız ve yardıma muhtaç olduğuna dikkat çeken Konyaaltı Belediyesi Barınağında görevli veteriner hekimler, bu havalarda sokak hayvanları için yapılması gerekenleri anlattı.Bina kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakılması tavsiyesinde bulunan hekimler, şu uyarılarda bulundu:“Sıcak yaz günlerinde sokakta yaşayan hayvanların yemek bulması da zordur.

Konyaaltı Belediyesinde görevli veteriner hekimler, artan sıcaklarda sokak hayvanları için ev ve iş yerlerinin önüne bir kap mama ve su bırakmanın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.
Artan sıcaklar nedeniyle sokak hayvanlarının daha savunmasız ve yardıma muhtaç olduğuna dikkat çeken Konyaaltı Belediyesi Barınağında görevli veteriner hekimler, bu havalarda sokak hayvanları için yapılması gerekenleri anlattı.
Bina kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakılması tavsiyesinde bulunan hekimler, şu uyarılarda bulundu:
“Sıcak yaz günlerinde sokakta yaşayan hayvanların yemek bulması da zordur. Halsizlik ve susuzluk çeken hayvanların kolayca erişebileceği noktalarda kuru mama ve su bulundurulmalı, boşalan mama kapları mutlaka yenilenmelidir. Bu sevimli dostları yemek atıkları ile beslemek çok yanlış bir davranıştır. Yemek atıkları sıcak havada hızlı bir şekilde bozulabileceğinden onların zehirlenmelerine ve ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalmalarına neden olabilirsiniz.”
"50 noktada besleme odağı"
Konyaaltı Belediyesi olarak ilçenin farklı noktalarında 50 adet besleme ve su odaklarının bulunduğunu belirten veteriner hekimler, “Bu noktalara bıraktığımız mama ve suyu her gün düzenli olarak değiştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan bu haberi görür görmez üşenmeden ayağa kalkmalarını ve bir kap suyu evlerinin ya da iş yerlerinin önüne bırakmalarını istiyoruz. Bu sokak canlarımız için önemli. Sadece kedi ve köpek için değil, kuşlar ve kirpiler için de hayat kurtarıcı olan su ve mamayı sokak canlarımızdan eksik etmeyelim” dedi.

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