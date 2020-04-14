Konyaaltı Belediyesi’nden yavru kediye yardım eli

Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri, sokakta buldukları 10 günlük yavru kediyi, belediyenin Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri, denetimler sırasında Konyaaltı Sahili’nde çalılıkların arasında bir yavru kedi olduğu ihbarını aldı. Bölgeye gelen ekipler, yavru kediyi sıkıştığı çalılıkların arasından çıkardı. Kedi, zabıta ekipleri tarafından bir kutu içerisinde Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada görevli veteriner hekimler, teslim aldıkları kediyi genel sağlık kontrolünden geçirdi. 10 günlük olduğu tahmin edilen yavru kediye ilk olarak göz damlası yapıldı. Sonrasında ise süt verildi.

