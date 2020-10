Konyaaltı Etüt Merkezi’nde eğitimler başladı

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde eğitim-öğretim dönemi, pandemi koşulları dikkate alınarak sosyal mesafe kuralına uygun olarak başladı.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde hizmet veren ve her yıl onlarca öğrenciyi sınavlara hazırlayan Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde eğitim dönemi başladı. Covid-19 tedbirleri kapsamında sınıflar sosyal mesafe kuralına uygun hale getirildi. Sınıflardaki öğrenci kapasitesi yarı yarıya azaltıldı. Geçen yıl yüzde 89 başarı oranı ile dikkat çeken Etüt Merkezi, 2020-2021 eğitim döneminde mezun grubu, 12’nci sınıf ve 8’inci sınıflarda öğrencileri sınavlara hazırlanıyor.

Mezun grubunda 7 sınıfta 63 öğrenciye matematik, fizik, biyoloji, Türkçe, tarih, coğrafya, psikoloji ve felsefe dersleri veriliyor. 12’nci sınıflarda 4 gruba ise sayısal ve eşit ağırlık dersleri verilirken, 8’inci sınıflarda 6 gruba ayrılarak Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleri veriliyor. Etüt Merkezi’nde toplamda 160 öğrenci sınavlara hazırlanıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemi koşullara nedeniyle bu yıl öğrenci kapasitelerini azalttıklarını söyledi. Başkan Esen, “Etüt Merkezi’mizde her yıl çok sayıda öğrenciyi ücretsiz sınavlara hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz için gerekli bütün tedbirleri alarak, eğitime başladık. Öğrencilerimiz geçen yıl ve bu dönem eksik kaldıkları noktalarda alanında uzman eğitmenlerimizden gerekli desteği alacak. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.

Mezun grubu öğrencilerinden Can Zengin, bu süreçte hem psikolojik hem de mental olarak etkilendiklerini dile getirdi. Zengin; “KONSEM kursları çok faydalı oldu. Hocalarımızla çok güzel ilerliyoruz. Sınavları iyi bir şekilde hazırlanmak istiyorum. Mesafemizi koruyarak, maskelerle derslerimizi işliyoruz. Biraz zor oluyor ama böyle idare etmek zorundayız. İnşallah sene sonunda güzel puanlar almak istiyorum” diye konuştu.

Berkay Kuru ise meslek lisesi çıkışlı olduğunu belirterek, bazı derslerde eksikleri olduğunu söyledi. Kuru, Etüt Merkezi’nin eksiklerini tamamlayabilmesi adına kendisi için çok faydalı olduğunu aktardı.

Güzel sanatlar fakültesine gitmek isteyen Dilara Çağma ise okuldan uzak kaldıkları dönemin eksiklerini yaşadıklarını, kursların bu açığı kapatmak için etkili olduğunu kaydetti.