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Konyaaltı Hentbol Takımı, Elazığ’ı konuk ediyor

ANTALYA HABERLERİ  | 09.10.2020 11:35 | Son Güncelleme

Hentbol Kadınlar Süper Lig’de mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 11 Ekim Pazar günü kendi sahasında, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Kadın Hentbol Takımı’nı konuk ediyor.Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in öncülüğünde bu yıl kurulan ve Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde mücadelesini sürdüren Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Lig’in 3’üncü haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Kadın Hentbol Takımı’nı konuk ediyor.

Konyaaltı Hentbol Takımı, Elazığ’ı konuk ediyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig’de mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 11 Ekim Pazar günü kendi sahasında, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Kadın Hentbol Takımı’nı konuk ediyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in öncülüğünde bu yıl kurulan ve Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde mücadelesini sürdüren Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Lig’in 3’üncü haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Kadın Hentbol Takımı’nı konuk ediyor. 11 Ekim Pazar günü Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Birol Ünsal’ın başantrenör; Tufan Dağseven, Seçil Tut ve İsmail Çakmak’ın ise yardımcı antrenör olarak görev yaptığı Konyaaltı Belediyesi Kadınlar Hentbol Takımı, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Kadınlar Hentbol Takımı karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak istiyor. Tüm hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Birol Ünsal, Hentbol Kadınlar Süper Lig’in 3’üncü haftasını puan ile tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

Konyaaltı Hentbol Takımı, Elazığ’ı konuk ediyor

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Hakan Eczanesi
Muratpasa
İlkbahar Eczanesi
Muratpasa
Pamuk Şeker Eczanesi
Muratpasa
Seçen Eczanesi
Muratpasa
Sedir Eczanesi
Muratpasa
Bilge Eczanesi
Kepez
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