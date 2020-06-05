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Konyaaltı Sahil 104 nolu hat sefere başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 05.06.2020 13:15 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşmeyle birlikte yeniden açılan Konyaaltı Sahili ve Lara TRT Kampı’na toplum ulaşımda yaz seferlerini başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşmeyle birlikte yeniden açılan Konyaaltı Sahili ve Lara TRT Kampı’na toplum ulaşımda yaz seferlerini başlattı. 104 nolu hat Gürsu’dan Konyaaltı Sahili boyunca ve Limana kadar, 107 nolu hat ise Güzeloba-Lara TRT Kampı güzergahında ücretsiz ring servisi sağlayacak.
Büyükşehir Belediyesi, pandemi önlemleri nedeniyle kapalı olan ancak normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte yeniden Antalyalıların hizmetine açılan Konyaaltı Sahili’ne toplu taşıma ring seferlerini yeniden başlattı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Konyaaltı Sahili’ne toplu ulaşımı güçlendirmek için sahil boyunca hizmet verecek 104 nolu hattı hizmete soktu. 104 nolu hat 5.5 metrelik servis aracıyla Migros Alışveriş Merkezi, Akdeniz Bulvarı, Sea Life Kavşağı, Liman Caddesi, Akdeniz Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Altın Yaka Kavşağı ve Gürsu depolama arasında sefer yapacak
Büyükşehir Belediyesi ayrıca yaz sezonunda Lara bölgesinin hareketli noktalarından Güzeloba

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