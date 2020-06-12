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Konyaaltı sahil işletme ihalesinin iptali Danıştay tarafından bozuldu

ANTALYA HABERLERİ  | 12.06.2020 22:06 | Son Güncelleme

Konyaaltı sahil işletme ihalesinin iptali Danıştay tarafından bozuldu

Danıştay 13. Dairesi, Konyaaltı Sahili Projesi işletme ihalesinin encümen kararıyla iptal edilmesi kararını bozdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Müzesi Meydanı/Varyant, Beach Park ve Akdeniz Bulvarı'nda bulunan büfe ve ticari yapıları içerisinde barındıran ünite ve tesislerin 30 yıllığına işletmesinin verilmesi ihalesinin iptali için idare mahkemesine başvurdu.

Antalya 2. İdare Mahkemesi, işletmelerin encümen kararıyla iki şirkete verilmesini hukuka aykırı bularak, ihalenin en başından itibaren sakat olduğunu, ihalenin iptaliyle geri alınmasına karar verdi.

Bunun üzerine şirketler dava konusunu Danıştay'a taşıdı. Danıştay 13. Dairesi, incelenen dosya kapsamında Antalya 2. İdare Mahkemesinin kararını bozarak, dava konusu işlemin iptaline hükmetti.

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