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Konyaaltı sahili izmarit çöplüğüne döndü

ANTALYA HABERLERİ  | 24.07.2020 12:32 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı sahilinde ‘Deniz Bizim Plaj Bizim, Birlikte Koruyalım’ sloganıyla temizlik yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı sahilinde ‘Deniz Bizim Plaj Bizim, Birlikte Koruyalım’ sloganıyla temizlik yaptı. Gürsu ve Altınkum mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen temizlikte sahillerin temiz kalması için farkındalık oluşturuldu. Toplanan çöpler arasında ise izmaritin yoğun olması dikkat çekti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini gelecek nesillere temiz bırakmak adına sahilde temizlik çalışması yaptı. Yaz aylarında vatandaşların akın ettiği Konyaaltı sahilinde ‘Deniz Bizim Plaj Bizim, Birlikte Koruyalım’ sloganıyla gerçekleşen etkinliğe Gürsu ve Altınkum mahalle muhtarları, mahalle sakinleri ve belediye görevlileri katıldı. Toplanan çöpler türlerine göre ayrılarak, farkındalık oluşturmak adına plajda sergilendi. Vatandaşlar, özgürce faydalandıkları deniz ve sahillere yanlarında getirdikleri çöplerini bırakmamaları konusunda uyarıldı. Temizlik etkinliği sonunda katılımcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta çay ve simit ikram edildi.

“Sahilleri temiz bırakalım” çağrısı
Sahil temizliğine mahalle sakinleriyle katılan Gürsu Mahallesi Muhtarı Özlem Saday, “Göz bebeğimiz Konyaaltı Plajı’na gelen misafirlerimizin lütfen sahilli buldukları gibi temiz bırakmalarını rica ediyorum. Kentimize gelen herkes denize girsin, tesislerden faydalansın ama giderken temiz bıraksın. Biz bu denizi, bu doğayı bir sonraki kuşaklara aktarmak istiyoruz” dedi.
Altınkum Mahallesi Muhtarı Eyüp Karakaya ise, “Vatandaşlarımızın sahili temiz kullanmasını rica ediyoruz. Bu konuda uyarılar yapılmasına rağmen bazı vatandaşlarımız zaman zaman kurallara uymayabiliyor. Yapmış olduğumuz etkinlikle farkındalık oluşturmak istedik. Vatandaşlarımız denize girerken, ellerimize çöp poşetlerini alarak sahilde temizlik yaptık. Bir sonraki kuşaklara güzel ve temiz bir sahilin bırakılması için vatandaşlarımıza örnek olmak istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve ekibine böyle bir etkinlik vasıtasıyla bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Bu tarz etkinliklerin tekrar edilmesini isterim” diye konuştu.

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