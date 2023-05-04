YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Konyaaltı Sahili’ndeki hazırlıklar sona yaklaştı

Konyaaltı Sahili’ndeki hazırlıklar sona yaklaştı

04.05.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni yaz sezonuna hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’ne bağlı Antalya Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin kışın olumsuz şartlarından etkilenen Konyaaltı Sahili’ndeki yaza hazırlık çalışması hummalı bir şekilde devam ediyor. Sahildeki peyzaj alanlarından sosyal donatı alanlarına, cankurtaran kulelerin montajından yol bakımlarına kadar kapsamlı bir bakım-onarım gerçekleştiriyor.

Sahilde tesviye ve kumsal temizliği gerçekleştiren ekipler aynı zamanda sahil boyunca yer alan merdiven, korkuluk ve rampalarda da bakım onarım ve boyama işlemi yapıyor. Çalışmalar kapsamında cankurtaran kulelerinin montajı, sosyal donatı alanları ile yolların bakımı, duş ve soyunma kabinlerinin kurumları tamamlandı. Konyaaltı Sahili yenilenmiş yüzüyle Antalyalıları misafir etmeye devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya’da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdiAntalya’da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi
Antalya’da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdiAntalya’da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi
Kaynarca’nın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümüKaynarca’nın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 4 Mayıs Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:54
Öğle
12:59
İkindi
16:45
Akşam
19:55
Yatsı
21:20

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Perşembe

Can tufan eczanesi
Kemer
Sevindi eczanesi
Alanya
Orkide eczanesi
Kas
Türker eczanesi
Muratpasa
Şekerci eczanesi
Korkuteli
Nursen eczanesi
Manavgat
Pera eczanesi
Konyaalti
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.