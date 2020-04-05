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Konyaaltı semt pazarlarında sosyal mesafe korunuyor

ANTALYA HABERLERİ  | 05.04.2020 14:01 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi, korona virüs salgını önlemleri kapsamında semt pazarlarına gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına göre 10 dakika aralıklarla pazar alanına girişi sağlıyor.

Konyaaltı Belediyesi, korona virüs salgını önlemleri kapsamında semt pazarlarına gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına göre 10 dakika aralıklarla pazar alanına girişi sağlıyor. Belediye ekipleri, pazar yerlerinde maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.
Konyaaltı Belediyesi, korona virüs salgınını önleme tedbirlerini ilçe sınırlarında maksimum düzeye çıkarttı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, bir yandan dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da ilçe sınırlarındaki semt pazarlarında önlemlerini arttırdı. Mahallelerde kurulacak pazar öncesinde, pazar yerleri baştan sonda dezenfekte ediliyor. Pazarlara giriş ve çıkışlar tek noktadan gerçekleştiriliyor. Pazara gelen vatandaşlara girişlerde sosyal mesafe kuralına göre sırada bekletilerek, 10 dakika aralıklara içeriye alınıyor. Maskesiz girişlere izin verilmezsen, maskesi olmayan vatandaşlara giriş noktasında Konyaaltı Belediyesi görevlileri maske dağıtıyor. Girişte aynı zamanda vatandaşlara dezenfekte sıkılarak pazarlara alınıyor.

Eldiven ve maskesiz satış yasak
Zabıta ekipleri sık sık pazar esnafını eldivensiz ve maskesiz çalışmamaları konusunda uyarıyor. Ekipler, kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguluyor. Pazar içerisinde ise vatandaşlar yan yana gelmemeleri noktasında uyarılırken, alışveriş sırasında sosyal mesafe kurallarına uymaları isteniyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçe sınırlarında kurulan bütün semt pazarlarında gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Başkan Esen, “Hem vatandaşımız hem de esnafımızın sağlığı için çalışmalarımızı sürüyor. Pazar yerlerimizde maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıyoruz. Pazarların çok kalabalık olmaması için içeriye belirli aralıklarla vatandaşımızı alıyoruz. Korona virüs tehdidine karşı alınması gereken tedbirleri alarak, vatandaşlarımızdan hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz” dedi.

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