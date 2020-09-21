Konyaaltı Toros Kreşi’nde ilk ders heyecanı

Konyaaltı Belediyesi’nin yeni açtığı Toros Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde ilk ders heyecanı yaşandı.

Konyaaltı’nda mahallelerdeki çocuk kreşlerinin 3’üncüsü Toros Mahallesi’nde faaliyete başladı. Uncalı ve Gürsu kreşlerinden sonra açılan Konyaaltı Belediyesi Toros Çocuk Kreşi ve Bakımevi, yeni dönemde ilk kez kapılarını öğrencilere açtı. 100 öğrenci kapasiteli kreş, pandemi koşulları nedeniyle 53 öğrenci ile eğitime başladı. Sınıflarda pandemi koşulları dikkate alınarak düzenleme yapıldı. Kreş girişinde ateşi ölçülen minikler, sınıflara alınarak ders başı yaptı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eğitim projelerine önem verdiklerini söyledi. Mahallelere kreş açılması yönünden yoğun talep aldıklarını belirten Esen, “3’üncü kreşimizi Toros Mahallesi’nde yaptık. İlerleyen süreçlerde başka mahallerimizde kreşler açmayı planlıyoruz. Yeni eğitim öğretimiz tüm öğrencilerimize ve halkımıza hayırlı olsun. Bu yıl salgın nedeniyle kreşlerimizdeki öğrenci sayılarımızı azalttık. Üç kreşimizi de hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenledik. Öğrencilerimize sağlıklı, mutlu ve keyifli bir eğitim dönemi diliyorum” dedi.

