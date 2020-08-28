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Konyaaltı Türk bayraklarıyla donatıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 28.08.2020 15:23 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentin büyük caddelerini Türk bayraklarıyla süsledi.

Konyaaltı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentin büyük caddelerini Türk bayraklarıyla süsledi. Konyaaltı’na güzel bir görsellik katan bayraklar ilçe esnafının ve vatandaşların büyük beğenisini kazandı.
Konyaaltı Belediyesi, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun Yunan işgal kuvvetlerine karşı büyük bir zafer elde ettiği Büyük Taarruz’un 98’inci yıldönümünde, cadde ve sokakları Türk bayraklarıyla donattı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında kentin en önemli ana caddelerinden olan Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 6 ve 7. Caddeler ile Konyaaltı Belediye Hizmet Binası önü Türk bayraklarıyla süslendi. 10 bin Türk bayrağının kullanıldığı çalışma bölge sakinleri ve esnaflar tarafından da büyük memnuniyetle karşılandı.
“10 bin Türk Bayrağı kullandık”
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “30 Ağustos Zafer Bayramı sevincimizi cadde ve sokakları al bayrağımızla süsleyerek yaşıyoruz. Konyaaltı’nda ana cadde ve bulvarlar üzerinde yaptığımız süsleme çalışmaları sırasında 10 bin Türk bayrağı kullandık. Vatandaşlarımız tarafından da büyük beğeni alan bu çalışmamız ile ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bizi vatansız ve bayraksız bırakmayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını şükranla anıyorum” dedi.

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