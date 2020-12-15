YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Konyaaltı’na yeni temizlik aracı alındı

Konyaaltı’na yeni temizlik aracı alındı

ANTALYA HABERLERİ  | 15.12.2020 15:49 | Son Güncelleme

Yeni mini süpürge aracını filosuna dahil eden Konyaaltı Belediyesi, çöp konteynerlerini de daha modern ve kullanışlı konteynerlerle yeniliyor.Konyaaltı Belediyesi, mini yol ve kaldırım süpürme aracı satın aldı.

Yeni mini süpürge aracını filosuna dahil eden Konyaaltı Belediyesi, çöp konteynerlerini de daha modern ve kullanışlı konteynerlerle yeniliyor.
Konyaaltı Belediyesi, mini yol ve kaldırım süpürme aracı satın aldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, temizlik hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesinde son derece etkin yeni mini süpürme aracı satın aldıklarını söyledi.
Önemli özelliklere sahip mini süpürge aracının 7 insanın yaptığı işi tek başına yapabildiğini dile getiren Başkan Semih Esen, “Teknolojik donanıma sahip, çok yönlü özellikleri bulunan bir araç satın aldık. Hedefimiz 2021 yılında bu aracın sayısını 4’e çıkarmak. Bundan sonraki süreçte yolların ve kaldırımların süpürülmesi bu araç ile yapılacak. Fırçaları, etkili su püskürtme sistemi ve vakumu mevcut. Toz kaldırmadan, çevresine rahatsızlık vermeden kullanılan bu araç ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.
Konteynerler modernleriyle yenileniyor
Başkan Semih Esen, caddelerin ve sokakların daha temiz tutulması için çöp konteynerlerini yenilediklerini söyledi. Esen, “Sert plastik malzemeden imal edilen, kapakları pedalla açılan, kullanımı kolay yeni plastik konteynerlerimiz çok miktarda çöp depolamaya elverişli olarak tasarlandı. Temizliğin bizim kültürümüzde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Konyaaltı’nın bütün cadde ve sokaklarını evimizi temizlediğimiz gibi temizlemeye çalışıyoruz. Bir yandan yenilediğimiz temizlik araçlarımızla, bir yandan çevreye ve insan sağlığına zararlı olmayan, boşaltılması sırasında gürültü kirliliği oluşturmayan yeni plastik çöp konteynerlerimizle ilçemizi temiz tutuyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yedilerKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

Antalya Namaz Vakitleri 15 Aralık Salı

İmsak
06:30
Sabah
07:56
Öğle
12:57
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:10

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Salı

Asrın Eczanesi
Muratpasa
Kaplan Eczanesi
Muratpasa
Sentez Eczanesi
Muratpasa
Sıhhiye Eczanesi
Muratpasa
Yakamoz Eczanesi
Muratpasa
Yenigün Eczanesi
Muratpasa
Bilge Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.