Konyaaltı’nda 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı

Konyaaltı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl kutlamalarını balkonlara taşıdı. Gezici etkinlik otobüsü 2 gün boyunca Konyaaltı sokaklarını gezerken, bayram coşkusunu vatandaşlar pencere ve balkonlarında yaşadı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, korona virüs tedbirleri kapsamında iptal oldu. Konyaaltı Belediyesi, vatandaşların 19 Mayıs coşkusunu evlerinde de yaşayabilmeleri için gezici etkinlik otobüsü ile konser düzenleyerek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl kutlamalarını vatandaşın ayağına götürdü. Mavi Akustik grubunun otobüs üzerinde gerçekleştirdiği konserler, Konyaaltı’nı mahalle mahalle gezerek, kutlamaları balkon ve pencerelere taşıdı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkarak, bayram coşkusunu yaşadı. Sokaklarında otobüste konser gerçekleştiğini gören vatandaşlar şarkı ve türkülere eşlik etti. 19 Mayıs Gençlik Bayramı’nın 101’inci yıl coşkusuna evlerinden katılan Konyaaltılılar, keyifli dakikalar yaşadı. Gezici etkinlik otobüsü 2 gün boyuncu Konyaaltı’nın tüm cadde ve sokaklarını gezerek, bayram coşkusunu vatandaşlara yaşattı. Gezici etkinlik otobüsü konserine bugün Kadir gecesi nedeniyle bir gün ara verilirken, 20 Mayıs Çarşamba günü konsere Konyaaltı sokaklarında kaldığı yerden devam edilecek.

"Evde kalalım"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yılının tüm yurttaşlara kutlu olmasını diledi. Başkan Esen, “İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle bayramımızı mrleydanlarda büyük bir coşkuyla kutlayamadık, ancak evlerimiz de olsak da bayram coşkusunu vatandaşlarımıza yaşatmak istedik. Biliyoruz bu günler geçecek ve bizler bayramlarımızı daha büyük bir coşku ile hep beraber kutlayacağız. Bu süreçte bize düşen daha mutlu, umutlu, güzel günler için biraz daha evde kalmak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı tüm yurttaşlarımıza kutlu olsun” dedi.

