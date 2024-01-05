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Konyaaltı’nda 2024’te hedef 300 bin çiçek

05.01.2024 12:25 | Son Güncelleme:
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Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki refüj ve parklara kendi ürettiği çiçek ve fidanları dikmeye devam ediyor.

Belediye ekipleri 2024 yılında park ve bahçeleri 300 bin çiçek ve fidan ile güzelleştirecek.

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2024 yılında ilçede 300 bin çiçek ve fidan dikimi yapmayı hedefliyor. Belediye tesislerinde üretilen çiçek ve fidanlar ilçedeki park ve bahçelere dikiliyor. Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde ziraat mühendisi olarak görev yapan Hilmiye Kaim, 2024 yılında 300 bin çiçek ve fidan üretmeyi amaçladıklarını belirterek, “Mevsimlik çiçek üretimimizin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün belirlediği bir üretim kapasitesi var. Yıllık 300 bine yakın çiçek ve fidan üretimi yapıyoruz. Park ve bahçe alanlarımız her yıl genişliyor. Biz de bu yıl 300 bin çiçek ve fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz’’ dedi.

“TASARRUF SAĞLIYORUZ”

Kaim, çiçek ve fidan üretimiyle belediyenin ciddi anlamda tasarruf da sağladığını söyledi. Daha çok mevsimlik çiçek türlerinin üretimini yaptıklarını ifade eden Kaim, “Menekşe, rozet çiçeklerimiz üretimde ön planda. Belediyemiz bünyesinde bulunan fidanlık ve sera alanımızda Park Bahçeler Müdürlüğümüzün belirlediği yıllık üretim hedefi kapsamında mevsimlik çiçek, çalı grubu, yer örtücü türler gibi iç ve dış mekân süs bitkileri yetiştiriciliği yapıyoruz. Mevsimlik çiçek bitkilerimiz yazlık ve kışlık olarak ikiye ayrılmaktadır. Kışlık bitkilerimiz menekşe, lahana, çin karanfili üretimimizde dikkat çeken türler arasındadır. Yazlık üretimimiz de ise rozet çiçeği, petunia ve kadife çiçeği daha çok tercih edilmektedir’’ dedi.

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