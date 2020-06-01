Konyaaltı’nda ‘arabada sinema’ keyfi devam ediyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 30 Mayıs Cumartesi günü “Aile Arasında” sinema filmiyle başlayan ‘arabada sinema’ keyfinin, 3 Haziran Çarşamba günü “Mandıra Filozofu” filmiyle devam edeceğini söyledi.

Koronovirüs ile mücadele kapsamında yapılan “Evde Kal” çağrıları nedeniyle tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya’da da sosyal etkinliklere ara verildi. Konyaaltı Belediyesi ise özellikle açık hava etkinliklerinin iptal edildiği bu dönemde, ‘arabada sinema’ projesiyle Antalya’da bir ilke imza attı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 30 Mayıs Cumartesi günü “Aile Arasında” sinema filmiyle başlayan ‘arabada sinema’ etkinliği ile vatandaşları, günlerdir özlemle bekledikleri, son derece güvenli bir sosyal etkinlikle buluşturduklarını söyledi. Konyaaltı Belediyesi’nin resmi internet sayfasından yapılan rezervasyonların, etkinliğin duyurulduğu an itibariyle ilk 14 dakikada içinde dolduğuna dikkat çeken Başkan Semih Esen, Antalyalıların büyük ilgi gösterdiği bu etkinliğe iki gün süreceği tahmin edilen yağmur nedeniyle ara verdiklerini bildirdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava raporu tahminine göre 1-2 Haziran günleri Antalya’da sağanak yağış göründüğünü ifade eden Başkan Esen, ‘arabada sinema’ keyfinin 3 Haziran Çarşamba günü kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.