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Konyaaltı’nda bayram hazırlıklarımız tamam

ANTALYA HABERLERİ  | 16.07.2020 11:45 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri ve satış yerlerini belirledi.

Konyaaltı’nda bayram hazırlıklarımız tamam

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri ve satış yerlerini belirledi. Konyaaltı Belediyesi ile Konyaaltı Kaymakamlığı, Konyaaltı İlçe Tarım Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Müftülüğü’nden oluşan komisyon, bu yıl da kurban satış yerini tek noktada birleştirdi. Zümrüt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan kurban satış yerinin tüm altyapısı Konyaaltı Belediyesi tarafından hazır hale getirildi. Ayrıca kaçan büyükbaş kurbanların yakalanması için özel ekip oluşturuldu

Kurban kesimi ücretsiz
Hazırlıklar hakkında bilgi veren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Kurban satışı, ilçemizde Çakırlar yolu üzerinde tek noktadan yapılacak. Kurban kesimi ise 4 ayrı yerde yapılacak. Altınkum Mahallesi kapalı semt pazar yerinde büyükbaş; Liman, Siteler ve Pınarbaşı mahallelerinde kapalı semt pazar yerlerinde ise küçükbaş havyan kesimi yapılacak. Konyaaltı Belediyesi olarak bu yerlerde görevlendirdiğimiz kasaplar kurban kesimini ücretsiz yapacak” dedi.

Dünyada ve de Türkiye’de pandemiyle ilgili tedbirlerin sürdürüldüğünü, Konyaaltı’nda da mücadeleye devam ettiklerini ifade eden Başkan Esen, vatandaşların güvenliği için kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Esen, “Kurban kesim yerlerinde vatandaşlar tek bir noktadan, ateşi ölçülerek içeri alınacak. Tüm kesim yerlerinde dezenfektan bulundurulacak. Kurban satış yerinde ise her bir satış noktası arasında en az iki metre mesafe olacak. Buralarda görev yapacak olan zabıta ekiplerimiz, vatandaş ile esnafımızın pazarlık için el sıkışmalarına müsaade etmeyecek” diye konuştu.

Kaçan kurbanlıklar için özel tim
Konyaaltı Belediyesi olarak ayrıca kaçan büyükbaş kurbanların yakalanması için özel ekip oluşturduklarını da dile getiren Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin 2’si veteriner hekim olmak üzere 4 kişiden oluştuğunu söyledi.

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