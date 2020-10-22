YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Konyaaltı’nda çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Konyaaltı’nda çöp konteynerleri dezenfekte edildi

ANTALYA HABERLERİ  | 22.10.2020 13:16 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi, yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerini tazyikli su ile düzenli olarak yıkıyor ve dezenfekte ediyor.Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü genel çevre temizlik çalışmalarını pandemi döneminde yoğunlaştırdı.

Konyaaltı Belediyesi, yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerini tazyikli su ile düzenli olarak yıkıyor ve dezenfekte ediyor.
Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü genel çevre temizlik çalışmalarını pandemi döneminde yoğunlaştırdı. Belediye ekipleri, taksi ve taksi durakları, cami, park-bahçe ve okul gibi çeşitli kamu kurumlarında düzenli olarak dezenfekte çalışması yürütüyor. Bu temizlik çalışmalarının yanı sıra çevre ve halk sağlığı açısından yeraltı ile yerüstü çöp konteynerlerini de temizleyen belediye ekipleri, bu kapsamda Öğretmenevleri Mahallesi’nde bulunan yeraltı çöp konteynerlerinin genel temizliği ve dezenfektasyonu yaptı. Çöp konteynerlerinin içinde ve çevresinde oluşabilecek kötü kokuların engellenmesi, haşerelerin üremesinin önüne geçilmesi amacıyla konteynerler tazyikli su ile temizlendi.
İlçe genelinde temizlik çalışmalarının çok dikkatli yürütüldüğünü ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Temizlikle ilgili her konuyu titizlikle inceleyip, en kısa sürede ve en hızlı şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla kentin muhtelif yerlerinde konuşlandırdığımız kendi üretimimiz olan yeraltı çöp konteynerlerinin de temizliğini büyük bir titizlikle yapıyoruz. Vatandaşımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Sapunaru’dan kötü haber
Sapunaru’dan kötü haber
Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor
Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor

Antalya Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:04
Öğle
12:47
İkindi
15:50
Akşam
18:19
Yatsı
19:34

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Akbulut Eczanesi
Muratpasa
Gököz Eczanesi
Muratpasa
Lara Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Önder Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Verimli Eczanesi
Muratpasa
Burcu Alan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Büyükşehir Belediyesinin “Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar” Projesi büyüyor
Büyükşehir Belediyesinin “Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar” Projesi büyüyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Eşine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak okul yaptırıyor
Eşine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak okul yaptırıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.