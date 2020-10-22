Konyaaltı’nda çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Konyaaltı Belediyesi, yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerini tazyikli su ile düzenli olarak yıkıyor ve dezenfekte ediyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü genel çevre temizlik çalışmalarını pandemi döneminde yoğunlaştırdı. Belediye ekipleri, taksi ve taksi durakları, cami, park-bahçe ve okul gibi çeşitli kamu kurumlarında düzenli olarak dezenfekte çalışması yürütüyor. Bu temizlik çalışmalarının yanı sıra çevre ve halk sağlığı açısından yeraltı ile yerüstü çöp konteynerlerini de temizleyen belediye ekipleri, bu kapsamda Öğretmenevleri Mahallesi’nde bulunan yeraltı çöp konteynerlerinin genel temizliği ve dezenfektasyonu yaptı. Çöp konteynerlerinin içinde ve çevresinde oluşabilecek kötü kokuların engellenmesi, haşerelerin üremesinin önüne geçilmesi amacıyla konteynerler tazyikli su ile temizlendi.

İlçe genelinde temizlik çalışmalarının çok dikkatli yürütüldüğünü ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Temizlikle ilgili her konuyu titizlikle inceleyip, en kısa sürede ve en hızlı şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla kentin muhtelif yerlerinde konuşlandırdığımız kendi üretimimiz olan yeraltı çöp konteynerlerinin de temizliğini büyük bir titizlikle yapıyoruz. Vatandaşımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz" dedi.

