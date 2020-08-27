YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Konyaaltı’nda çöp konteynerleri yer altına alınıyor

Konyaaltı’nda çöp konteynerleri yer altına alınıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 27.08.2020 14:30 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, görüntü kirliliği oluşturan çöp konteynerlerini kaldırarak yerine kendi ürettikleri konteynerler ile sistemi yer altına aldıklarını, eskiyen konteynerleri ise yine kendi atölyelerinde onardıklarını söyledi.Konyaaltı Belediyesi, çöp konteynerlerinin büyük bir bölümünü yerin altına aldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, görüntü kirliliği oluşturan çöp konteynerlerini kaldırarak yerine kendi ürettikleri konteynerler ile sistemi yer altına aldıklarını, eskiyen konteynerleri ise yine kendi atölyelerinde onardıklarını söyledi.
Konyaaltı Belediyesi, çöp konteynerlerinin büyük bir bölümünü yerin altına aldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretimi yapılan yeraltı konteynerleri, yer üstünde yaygın kullanılanlardan dört kat daha fazla çöp alıyor. Böylece kent sakinleri çöp kokusundan ve görsel kirlilikten de kurtuluyor. Bununla birlikte eskiyen ve kullanılamaz hale gelen çöp konteynerleri de yine bu atölyelerde bakıma alınıyor, onarılıp yenileniyor.
“Atölyelerimiz sanayi gibi çalışıyor”
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eskiyen çöp konteynerlerini kendi atölyelerinde onardıklarını söyledi. “Belediyemizin atölyeleri sanayi gibi çalışıyor” diyen Esen, bu yıl içinde binin üzerinde çöp konteynerini onarıp tamamen yenilediklerini ve bu çalışmanın kendilerine önemli ölçüde tasarruf sağladığını kaydetti.
“Konteynerleri kendimiz üretiyoruz”
Yüzde yüz kendi üretimleri olan yeraltı çöp konteynerlerini kentin birçok noktasında konuşlandırdıklarını dile getiren Esen, öncelikli olarak okul ve kamu kurumları çevresinde bulunan konteynerlerin tamamını yer altına aldıklarını kaydetti. Nüfusun yoğun olduğu sitelerde birden çok konteynerlerin sıralandığını, bunun da görüntü kirliliği oluşturduğunu ifade eden Semih Esen, bu konteynerlerin de büyük bölümünü yer altına aldıklarını bildirdi.
Ustabaşı süreci anlattı
Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde ustabaşı olarak görev yapan Ali Duyar, atölyeye getirilen konteynerlerin yapımı hakkında bilgiler paylaştı. Ali Duyar, “Artık kullanılamaz hale gelmiş çöp konteynerleri bakım-onarım çalışması ile yeniden hayata döndürüyoruz. Konteynerlerde oluşan hasarın büyük bölümü çöp asitleri nedeniyle olur. Bu asit nedeniyle konteynerlerin taban kısmında yırtılmalar olur ve kullanılamaz hale gelir. Hurda halinde bize getirilen bu konteynerlerin tabanı yenilenir, tekerleri değiştirilir, kol ve kapak kısımları onarılır. Yaptığımız tamir ve bakım çalışması sonrası tamamen yenilenmiş halde yeniden kullanım yerlerine bırakılır” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arabanın camından sarkan şey... Arabanın camından sarkan şey...
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
Tablo gibi semt pazarı
Tablo gibi semt pazarı
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Tekirdağ’da Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı açılıyor
Tekirdağ’da Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı açılıyor
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı

Antalya Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:52
Sabah
06:17
Öğle
13:04
İkindi
16:44
Akşam
19:40
Yatsı
21:00

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Ertekin Eczanesi
Muratpasa
Gökyüzü Eczanesi
Muratpasa
Güzeloba Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Ulu Eczanesi
Muratpasa
Yeni Işık Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
YKS Şampiyonuna Ödül
YKS Şampiyonuna Ödül
Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem
Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.