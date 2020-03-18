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Konyaaltı’nda dezenfekte çalışmaları sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 18.03.2020 11:53 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlattığı dezenfekte çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan dezenfekte ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Konyaaltı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlattığı dezenfekte çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.
Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan dezenfekte ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler her gün belirlenen noktalar da dezenfekte çalışması yapıyor. Özellikle Konyaaltı’ndaki pazar yerleri, haftalık pazar kurulum gününden bir gün önce baştan sona temizlenerek, dezenfekte ediliyor. Ekipler Belediye birimleri, park ve çocuk oyun alanlarında günlük olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, talep gelmesi halinde Konyaaltı sınırlarındaki kamu kurumlarında da dezenfekte çalışması yapıyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, koronavirüs çalışmalarına ilişkin İlçe genelinde başlatılan çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi. Esen, “Ekiplerimiz günlük olarak halkımızın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ediyor. Pazar yerlerimizde, belediye birimlerimizde ve yeşil alanlarımızda dezenfekte çalışmalarımız yapılıyor. İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan vatandaşlarımızı koronavirüsüne karşı bilgilendiriyoruz. İlgili makamların aldığı tedbirlere uyulması, bu virüsün yayılmasını önleme noktasında son derece önem arz ediyor. Bütün kamu kurumları iş birliği içinde titizlikle çalışmalarını gerçekleştiriyor” dedi.

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