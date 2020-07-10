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Konyaaltı’nda entegre mücadele projesi

ANTALYA HABERLERİ  | 10.07.2020 12:25 | Son Güncelleme

Konyaaltı İlçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda ve Tarımsal Yayım Hizmetleri kapsamında desteklenen “Aşağıkaraman Boynuzalanı Entegre Mücadele Projesi” ile yaklaşık 150 dekar alanda toplu ve koordineli Entegre Mücadele çalışmalarının ilk adımları atıldı.Projenin uygulanacağı bölgede hâlihazırda yaklaşık 100 dekar kadar alanda portakal, nar, zeytin, 48 dekar alanda örtüaltı domates-patlıcan ve 2 dekar örtüaltı alanda Pithaya (Ejder Meyvesi) yetiştiriciliği yapılıyor.

Konyaaltı İlçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda ve Tarımsal Yayım Hizmetleri kapsamında desteklenen “Aşağıkaraman Boynuzalanı Entegre Mücadele Projesi” ile yaklaşık 150 dekar alanda toplu ve koordineli Entegre Mücadele çalışmalarının ilk adımları atıldı.
Projenin uygulanacağı bölgede hâlihazırda yaklaşık 100 dekar kadar alanda portakal, nar, zeytin, 48 dekar alanda örtüaltı domates-patlıcan ve 2 dekar örtüaltı alanda Pithaya (Ejder Meyvesi) yetiştiriciliği yapılıyor. Projede bakanlıkça belirlenen entegre mücadele’nin bütün enstrümanları teknik talimatlara uygun Biyolojik-Biyoteknik Mücadele uygulamaları ile faydalı böcekler, biyoteknik tuzaklar, organik preparatlar ile her ürün için teknik talimatlara uygun metotlar ve yöntemler uygulanacak.

Faydalı Böcek salımları yapıldı.
2020-2021 üretim sezonunda uygulanacak olan projenin ilk adımında 9 Temmuz 2020 tarihinde açık alan Narenciye ve Nar bahçelerinde Unlu Bit (Planacoccus citri) zararlısı ile mücadele amacıyla Faydalı Böcek salımları yapıldı. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) böcek üretim tesisinden temin edilen faydalı böcekler (Cryptolaemus montrouzieri ve Leptomastix dactylopii), yaklaşık 100 dekar açık alanda yetiştiricilik yapan 19 üreticiye ait 1400 adet Narenciye ve Nar ağacına salınarak Turunçgil ve Nar bahçelerinde Unlu Bit ile Biyolojik Mücadele çalışmaları başlatıldı. Ayrıca Turunçgillerde Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata) ile mücadelede zararlı çıkışlarının takibi ve mücadele başlangıcının belirlenmesinde kullanılan delta tipi tuzak ve feromonlar asılarak Biyoteknik Mücadele uygulaması yapıldı.
Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş, amacın toplu ve koordineli yapılan entegre mücadelenin başarılı olabileceğini üreticilere göstermek, zirai mücadelede hijyen kurallarının önemine vurgu yapmak, doğayı ve doğadaki faydalıları korumak, üretici ve tüketici sağlığını korumak, gıda güvenliği ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak, daha yaşanası bir dünyayı gelecek nesillere bırakmak olduğunu söyledi.

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