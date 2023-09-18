Konyaaltı’nda geleceğin oyuncuları seçildi

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tiyatro Akademisi’nde Temel Oyunculuk Eğitimi için seçmeler yapıldı. Yetişkinlere yönelik verilecek eğitimler için 200’ü aşkın aday ter döktü. Tiyatro Akademisi eğitmenlerinden oluşan jüri seçmelerde akademide 17 kişinin eğitim görmeye hak kazandığını açıkladı.

Sınavda adaylar önceden duyurulmuş olan bir komedi ya da dram türünde tiyatro sergilerken, bir şiir ve şarkıyı da ezbere okudular. Heyecanları gözlerinden okunan adaylar sınav boyunca jüri karşısında ter döktü. Eğitimlere katılacak 17 kişi, hafta içi 4 gün boyunca Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi’nde (KONSEM) bulunan Tiyatro Akademisi’nde eğitim görecek.

"HER YAŞA"

Yetişkinler için açtıkları Temel Oyunculuk Eğitimi kursu ile geleceğin oyuncularını yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Tiyatro insana kendini tanıma ve sorgulama imkanı veren, birey ve toplum arasındaki bağı kuran en güzel sanat dallarından biridir. Bizler de bünyemizde kurduğumuz Tiyatro Akademimiz ile 7’den 70’e her yaştan bireye tiyatro sevgisi aşılamaya, onları tiyatroyla buluşturmaya çalışıyoruz. Akademimiz bünyesinde eğitim almaya hak kazanan 17 kişiyi seçme sınavımız ile belirledik. Sınavı kazanan yurttaşlarımıza başarılı bir dönem diliyorum. Dileriz öğrencilerimizi ileride birbirinden güzel tiyatro oyunlarında görebiliriz” diye konuştu.

