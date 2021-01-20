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Konyaaltı’nda güvenlik personelini sevindiren imza

20.01.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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Konyaaltı Belediyesi ile Güvenlik-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Konyaaltı Belediyesi ile Güvenlik-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, işçinin ve emeğin yanında olduklarını belirterek, güvenlik personelinin ücretlerinde iki yılda toplam yüzde 31 oranında artış yaptıklarını söyledi.
Konyaaltı Belediyesi ile Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) arasında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. 2 yıl süre ile geçerli olacak yeni sözleşmenin imzaları Konyaaltı Belediyesi’nde törenle atıldı. İmza törenine Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Güvenlik -İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, Güvenlik-İş Sendikası Antalya Bölge Şube Başkanı Hüseyin Çalkaya katıldı.

“Emekçilerimizin hakkını verdik”
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Güvenlik-İş Sendikası ile imzaladıkları sözleşmenin tüm güvenlik personeline hayırlı olması diledi. Başkan Semih Esen, işçinin ve emeğin yanında olduklarını belirterek, “Bütçemizin el verdiği şartlarda çalışma arkadaşlarımız için en iyi oranda artış yaptık. İki yıllık süreçte mesai arkadaşlarımızın maaşlarında yüzde 31 oranında artış yapıldı. Sosyal hakların yanı sıra silah ve risk tazminatı maddeleri de sözleşmelerine eklendi. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızla işçinin ve emekçinin hakkını verdik” dedi.

“Sendika sözleşmeden memnun”
Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk, yapılan toplu sözleşmeden tüm güvenlik personelinin mutlu olduğunu kaydetti. Durcuk, “Konyaaltı Belediyesi ile yaptığımız sözleşme ile ilk yıl yüzde 17, ikinci yıl ise yüzde 14 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 31 oranında artış yapıldı. Sendika üyelerimiz yemek, ikramiye ve sosyal haklar konusunda diğer şirket personelleri ile aynı hakları sahip olacaklar. Sözleşmemiz Konyaaltı Belediyesi’nde çalışan güvenlik personeli arkadaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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