Konyaaltı’nda hayvan yetiştiricilerini sevindiren hibe

Konyaaltı Belediyesinin hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlara aşı hibesi ile başlayan destekleri, 2 adet parazit ilaçlama makinesi ve 50 adet otomatik yemlik ile devam etti.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede hayvancılık yaparak geçimlerini sürdüren vatandaşları desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Konyaaltı Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle geliştirilen Doyran Mahallesi Mera Islah Projesi kapsamında vatandaşlara parazit banyoluğu ve yemlik hibe edildi. Doyran Harımyurt Yaylası’ndaki hibe törenine Antalya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilgili kurum müdürleri ile bölgedeki hayvan yetiştiricileri katıldı.

Hibe töreninde konuşan Başkan Semih Esen, Konyaaltı’nda 237 küçükbaş, 261 de büyükbaş hayvan işletmesi bulunduğunu açıkladı. Bu işletmelerde 23 bin 50 küçükbaş, 2 bin 460 da büyükbaş hayvanın yer aldığını aktaran Esen, “Hayvan yetiştiriciliğinin bu kadar yoğun olduğu ilçemizde Konyaaltı Belediyesi olarak çeşitli projelerle üreticileri destekliyoruz. Geçtiğimiz aylarda hayvan üretimi yapan yurttaşlarımızı ziyaret ettik. Bu ziyarette küçük ve büyükbaş hayvanların bazı aşıların ücretlerinin ilgili kurumlarca karşılanmadığını öğrendim. Konuyu Konyaaltı Belediyesi Meclisi’ne taşıdık ve üreticilerimize aşı desteği için çalışma başlattık. Kısa süre içinde de Konyaaltı’nda 20 bin baş hayvanın ücretsiz aşılanmasını sağladık” dedi.