YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Konyaaltı’nda, Kadın Oyunları Festivali başlıyor

Konyaaltı’nda, Kadın Oyunları Festivali başlıyor

27.04.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin ve Avrupa’nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan ‘’Kadın Oyunları Festivali’’ 2-7 Mayıs tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Konyaaltı Belediyesi, Avrupa’nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan ‘Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Atölye Kültür Sanat organizasyonu olan festival, 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde tiyatro seyircisiyle buluşacak. Farklı kadın temalı etkinliklerin yer verildiği festival, sadece sanat etkinliği olmasının ötesinde, bir sosyal sorumluluk projesi olarak Türkiye’nin önde gelen kültür etkinlikleri arasında ilk sıralarda yer almasıyla biliniyor.

"DEPREMZEDE ÇOCUKLAR YARARINA"

Festival, 2 Mayıs Salı Günü saat 20:00’de Begül Erhan gitar resitali ile başlayacak. Program, 3 Mayıs’ta Düğün Şarkıcısı, 4 Mayıs’ta Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler, 5 Mayıs’ta Ölü Kadınlar Diyarı, 6 Mayıs’ta Prima Facie ile devam edecek ve 7 Mayıs’ta da Dışarıda Hiçbir Şey Var tiyatro oyunuyla sona erecek. Festival boyunca bütün gösterimler, seyirci ile ücretsiz buluşacak. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli festivallerinden birine ev sahipliği yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Organizasyonun tamamen kadın temalı olmasının yanında depremzede kız çocuklarımıza dikkat çekmek amacı taşıyor olması da çok anlamlı. Bütün tiyatro severleri festivale bekliyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya’da nefes kesen kovalamaca kazayla son bulduAntalya’da nefes kesen kovalamaca kazayla son buldu
Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybettiDenizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
Keçiören Belediyesi'nden 4-8 yaş grubuna ücretsiz lunapark imkanıKeçiören Belediyesi'nden 4-8 yaş grubuna ücretsiz lunapark imkanı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 27 Nisan Perşembe

İmsak
04:33
Sabah
06:02
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:49
Yatsı
21:11

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Perşembe

Seçen eczanesi
Muratpasa
Elif metin eczanesi
Aksu
Begonvil eczanesi
Muratpasa
Ova eczanesi
Kas
Uğur eczanesi
Alanya
Aksoy eczanesi
Alanya
Murat eczanesi
Muratpasa
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.