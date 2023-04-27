Konyaaltı’nda, Kadın Oyunları Festivali başlıyor

Konyaaltı Belediyesi, Avrupa’nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan ‘Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Atölye Kültür Sanat organizasyonu olan festival, 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde tiyatro seyircisiyle buluşacak. Farklı kadın temalı etkinliklerin yer verildiği festival, sadece sanat etkinliği olmasının ötesinde, bir sosyal sorumluluk projesi olarak Türkiye’nin önde gelen kültür etkinlikleri arasında ilk sıralarda yer almasıyla biliniyor.

"DEPREMZEDE ÇOCUKLAR YARARINA"

Festival, 2 Mayıs Salı Günü saat 20:00’de Begül Erhan gitar resitali ile başlayacak. Program, 3 Mayıs’ta Düğün Şarkıcısı, 4 Mayıs’ta Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler, 5 Mayıs’ta Ölü Kadınlar Diyarı, 6 Mayıs’ta Prima Facie ile devam edecek ve 7 Mayıs’ta da Dışarıda Hiçbir Şey Var tiyatro oyunuyla sona erecek. Festival boyunca bütün gösterimler, seyirci ile ücretsiz buluşacak. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli festivallerinden birine ev sahipliği yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Organizasyonun tamamen kadın temalı olmasının yanında depremzede kız çocuklarımıza dikkat çekmek amacı taşıyor olması da çok anlamlı. Bütün tiyatro severleri festivale bekliyoruz” dedi.

