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Konyaaltı’nda kapılar sanata yeniden açıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 09.07.2020 13:46 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ALTSO Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü öğrenci ve öğretim görevlerinin çalışmalarının yer aldığı ‘Türkiye Selçuklu Mimari Eserleri’ sergisinin açılışını gerçekleştirdi.Konyaaltı Belediyesi, sergi salonlarının 1 Temmuz itibaren belli önlemler çerçevesinde yeniden açılmasına izin verilmesiyle kapılarını yeniden sanata açtı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ALTSO Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü öğrenci ve öğretim görevlerinin çalışmalarının yer aldığı ‘Türkiye Selçuklu Mimari Eserleri’ sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Konyaaltı Belediyesi, sergi salonlarının 1 Temmuz itibaren belli önlemler çerçevesinde yeniden açılmasına izin verilmesiyle kapılarını yeniden sanata açtı. Bu kapsamda Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen ‘Türkiye Selçuklu Mimari Eserleri’ sergisinin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, öğrenci ve öğretim görevlileri katıldı. Açılışta konuşan Başkan Semih Esen, böyle sergilerin sanata ve tarihe ufacık da olsa bir katkı sunması adına önemli olduğunu belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Rektör de katıldı
Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ise, Antalya ve Alanya’nın Türk tarihi ve kültürü adına güzide kentlerden biri olduğunu belirterek, “Türk İslam mimarisinin en seçkin eserleri Selçuklu döneminde ortaya konmuştur. Öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimizin böyle bir sergiyi ortaya koymasından dolayı teşekkür ederim” dedi.
Başkan Semih Esen ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, eser sahipleri ile birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. Sergiyi gezen Esen, eser sahibi öğrenci ve öğretim görevlilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Esen, eser sahiplerini çalışmalarından dolayı tebrik etti. Semih Esen ve Rektör Prof. Dr. Kalan, eser sahiplerine katılım belgelerini verdi.
Covid-19 döneminde üniversitenin uzaktan eğitim uygulamalarında sanat tarihi ile temel sanat eğitim dersleri kapsamında öğrenciler karantina döneminde, Antalya, Alanya, Konya, Niğde, Sivas ve Kayseri gibi 26 ilde bulunan 13’üncü yüzyıllara ait 106 Selçuklu mimari eseri değerlendirildi. 70 adet eser, 70 öğrenci ile eşleştirilerek sulu boya, kuru boya ve pastel boya türlerinde çalışıldı. Üretilen eserler instagram online sergi platormu olan @sanalaiye sayfasında sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye Selçuklu Mimari Eserleri Sergisi, öğrenci ve öğretim görevlilerinin çalışmalarından oluşan 30 eserden oluşan sergi, Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı’nda 17 Temmuz’a kadar açık kalacak.

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