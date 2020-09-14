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Konyaaltı’nda konteynerler dezenfekte ediliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 14.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen genel temizlik çalışmalarının yanı sıra, aynı zamanda çöp konteynerleri de tazyikli su ile yıkandıktan sonra dezenfekte ediliyor.Temizlik çalışmaları kapsamında Liman Mahallesi’nde bulunan yer altı çöp konteynerlerinin genel temizliği ve dezenfektasyonu çalışması gerçekleştirildi.

Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen genel temizlik çalışmalarının yanı sıra, aynı zamanda çöp konteynerleri de tazyikli su ile yıkandıktan sonra dezenfekte ediliyor.
Temizlik çalışmaları kapsamında Liman Mahallesi’nde bulunan yer altı çöp konteynerlerinin genel temizliği ve dezenfektasyonu çalışması gerçekleştirildi. Çöp konteynerlerinin içinde ve çevresinde oluşabilecek kötü kokuların engellenmesi, haşerelerin üremesinin önüne geçilmesi amacıyla konteynerler tazyikli su ile temizlendi. Ayrıca konteynerlerin bulunduğu alanda da genel sokak temizliği yapıldı.
İlçe genelinde temizlik çalışmalarının çok dikkatli yürütüldüğünü ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Temizlik çalışmaları Konyaaltı’nda memnuniyetin en yüksek olduğu alanlardan biri. Temizlikle ilgili her konuyu titizlikle inceleyip, en kısa sürede ve en hızlı şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla kentin muhtelif yerlerinde konuşlandırdığımız kendi üretimimiz olan yer altı çöp konteynerlerinin de temizliğini büyük bir titizlikle yapıyoruz. Vatandaşımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz" dedi.

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