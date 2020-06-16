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Konyaaltı’nda kurslar kaldığı yerden başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 16.06.2020 15:30 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde açılan meslek-sanat ve hobi kurslarında eğitim yeniden başladı.Covid-19 tedbirleri kapsamında 14 Mart 2020 tarihiyle ara verilen KONSEM kurslar, normalleşme sürecinde alınan tedbirler sonrası yeniden başladı.

Konyaaltı’nda kurslar kaldığı yerden başladı

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde açılan meslek-sanat ve hobi kurslarında eğitim yeniden başladı.
Covid-19 tedbirleri kapsamında 14 Mart 2020 tarihiyle ara verilen KONSEM kurslar, normalleşme sürecinde alınan tedbirler sonrası yeniden başladı. Bu kapsamda Konyaaltı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle farklı alanlarda açılan kurslarda telefi dersleri veriliyor. Yeni normal süreçte 63 kurs verilecek. Mart-Haziran döneminde yarım kalan derslerin 5’te biri oranında telafi eğitimi olacak. Kurslara gelen kursiyerler, ateşi ölçüldükten sonra sınıflara alınıyor. Derslerde maske takan ve sosyal mesafeyi gözeten kursiyerler, eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor.
Dikiş kursuna katılan Fulya Erşen, çok keyif aldıkları bir kursları olduğunu söyledi. Erşen, “Ancak tam öğrenemeden pandemi nedeniyle kurslarımız yarım kaldı. İki gün telefi eğitimleri olacakmış. Birçok işimiz yarım kaldı. Kursların açılmasıyla mutlu olduk. Evde çok sıkılmıştık” dedi.
Nurten Çağlar ise, “Bu kurslardan çok memnununuz. Belediyemize teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi. Ancak korona virüs nedeniyle birden kapanınca bizler için iyi olmadı. Yeniden açılınca çok mutlu olduk. Bizim için bu kurslar güzel bir fırsat” diye konuştu.
Resim kursiyerlerinden Nilgün Şimşek, “Burada hem zamanımızı değerlendiriyoruz hem de güzel şeyler öğreniyoruz. Kurslara yeniden başlamak bize ilaç gibi geldi” dedi.

Konyaaltı’nda kurslar kaldığı yerden başladı

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