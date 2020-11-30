Konyaaltı’nda meralar tohumla zenginleştiriliyor

Konyaaltı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yaylalardaki meralara yonca, korunga, kılçıksız brom, otlak ve domuz ayrığı tohumlarını ekerek küçükbaş ile büyükbaş hayvanları yaz mevsiminde zengin meralarda beslenmesini sağlayacak.

Konyaaltı ilçesi sınırlarında 237 küçükbaş, 261 de büyükbaş hayvan işletmesi bulunuyor. Bu işletmeler de 23 bin 50 küçükbaş, 2 bin 460 da büyükbaş hayvan yetiştiriliyor. Hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olduğu ilçede Konyaaltı Belediyesi de çeşitli projelerle yetiştiricileri destekliyor. Geçtiğimiz aylarda hayvan üreticilerine ücretsiz aşı desteğinin yanı sıra hayvanları parazitlere karşı ilaçlayan Konyaaltı Belediyesi, şimdi de mera alanlarında küçükbaş hayvanların ihtiyacına yönelik gölgelikler oluşturdu. Mera alanlarına 3 gölgelik, 5 de svap yapıldı. Belediye ekipleri şimdi de mera alanlarında tohum ekerek yaz aylarında hayvanların zengin alanlarda beslenmesini hedefliyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, meraların, hayvan yetiştiricilerinin en önemli besleme kaynakları olduğunu söyledi. Hayvancılığın sürdürülebilirliğinin giderek azaldığına dikkat çeken Başkan Esen, “Otlak alanlarının azlığı, mera alanlarının tahribatı et ve süt üretimini ciddi anlamda düşürmüştür. Konyaaltı Belediyesi olarak ilgili kurumlar ile birlikte bu mesleğin sürdürülebilirliğini sağlamak adına çalışmalar yürütüyoruz. Besi anlamında özellikle ihtiyacımız olan otlak yeri, mera alanı gibi yerlerin kesinlikle yetiştiricinin lehine hazırlanarak sunulması gerekiyor. Bu anlamda üzerimize düşeni yapıyoruz. Yaz döneminde zengin ot türlerine sahip mera alanları için şimdiden tohumlama çalışmalarına başladık. Mera alanlarımıza yonca, korunga, kılçıksız brom, otlak ve domuz ayrığı otu tohumu atıyoruz. Şu ana kadar 2,5 ton tohum ve 12 ton da toprak altı gübre attık. Çiftçimize desteğimiz aralıksız devam edecek" şeklinde konuştu.

